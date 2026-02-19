Дистанционное обучение начнут ограничивать с 2027 года

С 1 сентября 2027 года не смогут учиться удаленно ученики 1х и 4-х классов, годом позже - ученики 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - ученики 3-х и 6-х классов.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года ученики 1-6-х классов больше не смогут получать основное образование в семье.

Как сообщает пресс-служба Сейма, цель изменений, предложенных комиссией Сейма по образованию, культуре и науке, заключается в уточнении форм обучения и повышении качества получаемого образования. Поправки заменяют удаленное обучение частично очным, также вводится комбинированное обучение. Это позволит организовывать учебный процесс путем гибкого сочетания различных учебных инструментов и методов, включая элементы дистанционного обучения или онлайн-обучения. Порядок организации и внедрения комбинированного обучения будет определен Кабинетом министров.

Закон также определяет инклюзивное образование в целях содействия участию каждого ученика, а также обучение под руководством родителей, порядок и условия которого будут определены Кабинетом министров.

В то же время установлены более строгие и четкие правила дистанционного обучения. Дистанционное или домашнее обучение в 1-6-х классах будет разрешено только в течение одного года для тех учеников, которые получили заключение местного самоуправления. При этом необходимо будет обосновать особые обстоятельства, почему такое обучение отвечает наилучшим интересам ребенка. Это могут быть социальные, медицинские, образовательные или другие значимые обстоятельства.

Самоуправления смогут продлить срок действия этого решения.

Дистанционно смогут учиться дети, проживающие за границей, а также и учащиеся, достигшие 18 лет, но еще не закончившие основное образование.

Как отметили в парламенте, очное обучение очень важно, поскольку дает больше возможностей для получения прямой поддержки от учителя. Кроме того, в условиях дистанционного обучения детям сложнее в полной мере развивать социальные навыки. В школе дети находятся в структурированной среде, где предусмотрен распорядок дня, что способствует развитию дисциплины и навыков управления временем. В учебном заведении также гарантирована физическая активность - уроки спорта, что способствует физическому развитию и здоровью, подчеркивают авторы законопроекта.

Ранее закон предусматривал, что новые нормы для 1-го класса будут применяться с 2026/2027 года, с 1 сентября 2027 года для 2-х и 4-х классов, с 1 сентября 2028 года - для 3-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - для 6-х классов.

Президент ранее призвал вдумчиво отнестись к этим изменениям и рассмотреть возможность отложить их вступление в силу, чтобы избежать ситуации, когда поспешная реформа может поставить под угрозу наилучшие интересы детей.