Денег будет некуда девать! В Сейме озвучена идея построения в Латвии финансовой пирамиды

С 1 января 2000 года население Латвии сократилось на 558 200 человек. Если такая тенденция сохранится до 2050 года, то население сократится до 1 265 300 человек.

«Что это означает с точки зрения бюджета? Снижение численности населения на 1% приводит к снижению ВВП на 0,36%. Это самый оптимистичный вариант, поскольку есть исследования, которые говорят, что падение ВВП составит 0,5% или даже 1% при сокращении населения на 1%. Если пересчитать эти цифры на 2050 год, то получается, что при неизменной производительности ВВП будет на 14% ниже, чем в настоящее время», - заявил Берзиньш.

Отвечать на такой вопрос политикам неудобно, особенно сейчас, когда все их выступления и прочие действия подчинены предстоящим осенью выборам в Сейм. Поэтому депутаты с большим облегчением приняли вмешательство руководителя Ассоциации финансового сектора (FNA) Улдиса Церпса. Они заявили, что вопрос о численности населения не имеет большого значения, по крайней мере, с экономической точки зрения. Если Берзиньш интересуется условиями сохранения латвийского государства и латышского народа, то пусть он обсуждает такие вопросы в других комиссиях. В бюджетной комиссии разрабатывают законы, которые облегчат привлечение денег в Латвию.

Вместо ответа по существу Церпс сказал, что нашел способ, как Латвии получить неограниченное количество денег. А именно, продать акции государственных предприятий. Да, предложение чрезвычайно избитое, но Церпс сформулировал его так, что, право, стоит процитировать его слово в слово:

«Очень часто слышны критические замечания, что государство будет сидеть на приватизации государственных предприятий, как на наркотике, и будет рассматривать это как дополнительный поток денег в бюджет. Так, мол, мы привыкнем к доходам и в конце концов останемся ни с чем. Критика понятна, но проблему можно решить, привлекая частный капитал в государственные предприятия не путем продажи существующих, а путем продажи новых акций. В этом случае деньги, которые заплатят частные инвесторы, останутся в самом предприятии и будут использованы для продуктивных инвестиций, а не поступят в общий бюджетный котел».

Но вот вопрос – какая польза частным инвесторам от того, что их деньги «остаются в самой компании и используются для продуктивных инвестиций»? Польза государства понятна: вложение этих денег в «Latvenergo», в трубы тепловых предприятий Риги или не Риги освобождает деньги, уплаченные клиентами этих предприятий, которые теперь можно не вкладывать в ремонт, а зачесть как прибыль и забрать себе. Но если частные инвесторы будут покупать акции таких предприятий, то только потому, что тоже захотят получить свою долю прибыли. А на какие же деньги тогда трубы ремонтировать? А вот на какие: мы выпустим новые акции и снова их продадим. То есть Церпс рекомендует превратить государственные предприятия в инвестиционные пирамиды, чье крах неизбежен, но в которые многие вкладывают деньги в надежде, что смогут вытащить из пирамиды больше, чем вложили».