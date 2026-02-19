Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Денег будет некуда девать! В Сейме озвучена идея построения в Латвии финансовой пирамиды

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 февраля, 2026

Важно

Scanpix (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

«Это произошло на заседании Бюджетной комиссии Сейма 17 февраля. Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш прибыл на это заседание в качестве представителя авторского коллектива, разрабатывающего «Стратегию развития Латвии до 2050 года». Он объяснил депутатам Сейма, что стратегия не может быть разработана, пока не известна иммиграционная политика Латвии, то есть количество иммигрантов, которые будут приняты в страну до 2050 года, - пишет «Неаткарига».

С 1 января 2000 года население Латвии сократилось на 558 200 человек. Если такая тенденция сохранится до 2050 года, то население сократится до 1 265 300 человек.

«Что это означает с точки зрения бюджета? Снижение численности населения на 1% приводит к снижению ВВП на 0,36%. Это самый оптимистичный вариант, поскольку есть исследования, которые говорят, что падение ВВП составит 0,5% или даже 1% при сокращении населения на 1%. Если пересчитать эти цифры на 2050 год, то получается, что при неизменной производительности ВВП будет на 14% ниже, чем в настоящее время», - заявил Берзиньш.

Отвечать на такой вопрос политикам неудобно, особенно сейчас, когда все их выступления и прочие действия подчинены предстоящим осенью выборам в Сейм. Поэтому депутаты с большим облегчением приняли вмешательство руководителя Ассоциации финансового сектора (FNA) Улдиса Церпса. Они заявили, что вопрос о численности населения не имеет большого значения, по крайней мере, с экономической точки зрения. Если Берзиньш интересуется условиями сохранения латвийского государства и латышского народа, то пусть он обсуждает такие вопросы в других комиссиях. В бюджетной комиссии разрабатывают законы, которые облегчат привлечение денег в Латвию.

Вместо ответа по существу Церпс сказал, что нашел способ, как Латвии получить неограниченное количество денег. А именно, продать акции государственных предприятий. Да, предложение чрезвычайно избитое, но Церпс сформулировал его так, что, право, стоит процитировать его слово в слово:

«Очень часто слышны критические замечания, что государство будет сидеть на приватизации государственных предприятий, как на наркотике, и будет рассматривать это как дополнительный поток денег в бюджет. Так, мол, мы привыкнем к доходам и в конце концов останемся ни с чем. Критика понятна, но проблему можно решить, привлекая частный капитал в государственные предприятия не путем продажи существующих, а путем продажи новых акций. В этом случае деньги, которые заплатят частные инвесторы, останутся в самом предприятии и будут использованы для продуктивных инвестиций, а не поступят в общий бюджетный котел».

Но вот вопрос – какая польза частным инвесторам от того, что их деньги «остаются в самой компании и используются для продуктивных инвестиций»? Польза государства понятна: вложение этих денег в «Latvenergo», в трубы тепловых предприятий Риги или не Риги освобождает деньги, уплаченные клиентами этих предприятий, которые теперь можно не вкладывать в ремонт, а зачесть как прибыль и забрать себе. Но если частные инвесторы будут покупать акции таких предприятий, то только потому, что тоже захотят получить свою долю прибыли. А на какие же деньги тогда трубы ремонтировать? А вот на какие: мы выпустим новые акции и снова их продадим. То есть Церпс рекомендует превратить государственные предприятия в инвестиционные пирамиды, чье крах неизбежен, но в которые многие вкладывают деньги в надежде, что смогут вытащить из пирамиды больше, чем вложили».

 

Главные новости

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел!
Важно

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность
Важно

Я не говорю по-латышски: журналист Bez Tabu обнаружила «на районе» пугающую реальность (3)

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?
Важно

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

История и культура 15:12

История и культура 0 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Наука 14:37

Наука 0 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

