Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Оказалось, что мозг продолжает активно перестраиваться и оптимизироваться до начала 30-х.

Ранние исследования конца 1990-х изучали серое вещество — «мыслящую» ткань мозга. Тогда учёные наблюдали, как в подростковом возрасте происходит «прореживание» нейронных связей: одни укрепляются, другие исчезают. Поскольку наблюдения заканчивались примерно к 20 годам, возникла гипотеза, что развитие завершается к 25.

Но современные данные рисуют другую картину.

Учёные проанализировали более 4 200 МРТ-сканов людей от младенцев до 90 лет и обнаружили, что важный этап развития длится с 9 до 32 лет. В этот период мозг активно выстраивает новые «магистрали» между различными зонами — повышается эффективность нейронных сетей, ускоряется передача сигналов, сложные мысли находят более короткие пути.

После примерно 32 лет тенденция меняется: мозг начинает «закреплять» наиболее используемые маршруты, переходя к стабилизации.

Это означает, что 25 — не финишная черта, а лишь один из этапов длинного строительного проекта.

Исследователи подчёркивают: именно в возрасте от подросткового периода до начала 30-х мозг особенно пластичен. Интенсивные тренировки, изучение языков, сложные интеллектуальные задачи усиливают нейропластичность. Хронический стресс, напротив, может её снижать.

Магической кнопки «взрослости» не существует.

Строительство продолжается дольше, чем принято было считать.