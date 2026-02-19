Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Олимпиаде в Италии «волк» пересёк финиш — и теперь ему требуют медаль

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 15:38

Животные 0 комментариев

На Зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортина во время квалификации в женском командном спринте по лыжным гонкам произошло то, чего точно не было в расписании.

18 февраля на финишную прямую в районе Тезеро внезапно выбежал… «волк».

По крайней мере, так сначала показалось спортсменкам. Рядом с лыжницами — в том числе гречанкой Константиной Харалампиду и хорваткой Теной Хаджич — мчался мощный серо-волчий силуэт. Некоторые участницы явно испугались: на секунду казалось, что на трассу выбежало дикое животное. И скорее всего поэтому показали лучший, чем планировали результат.

 

Но это был двухлетний чехословацкий влчак по кличке Назгул — порода, выведенная путём скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка. Выглядит грозно. Бежит быстро. Эффект — максимальный.

Назгул не просто сопровождал спортсменок. Он пересёк линию финиша и попал в официальный фотофиниш Omega.

Гонку это не сорвало: лидеры уже завершили дистанцию, результаты оставили в силе. Пса быстро поймали и вернули хозяевам.

Как выяснилось позже, Назгул живёт неподалёку от олимпийских объектов. По словам владельцев, он дружелюбный, общительный и упрямый. В то утро скулил и выл — его не взяли «к людям», а он обожает толпу. В итоге просто сбежал и решил присоединиться к событию мирового масштаба.

Имя — отдельный мем. Назгул, как тёмные всадники из «Властелина колец», но на лыжне оказался совсем не зловещим.

Видео разлетелось по соцсетям. Пользователи называют его «четвёртым участником», шутят про «золото среди хвостатых» и требуют выдать псу медаль.

Похоже, у Олимпиады-2026 появился самый неожиданный герой — без стартового номера, но с идеальным таймингом.

