Назначить Хелманиса на эту должность было предложено, так как он является председателем комитета по развитию и инфраструктуры думы, а также потому что его опыт, полученный как в Украине, так и в Огре, может быть полезен комиссии по гражданской обороне. На эти обстоятельства неоднократно указывал руководитель отдела стратегического планирования самоуправления Янис Эглитис (Национальное объединение).

Хелманис не участвовал в заседании финансового комитета, так как в прошлую субботу, 14 февраля, вновь отправился в Украину с гуманитарным грузом, о чем свидетельствуют записи в социальных сетях.

На заседании комитета депутат оппозиции Санта Лочмеле («Par!») поинтересовалась, оценила ли дума все репутационные риски, а также тот факт, что Хелманис не запросил допуска к гостайне. Ей ответили, что таких рисков не существует.

Санта Лочмеле с этим не согласилась и напомнила о событиях более чем 30-летней давности. Речь идет о служебном расследовании в 54-м Огресском батальоне Земессардзе, в ходе которого было установлено, что 24 августа 1993 года десять земессаргов вместе еще с восемью лицами отправились в Талсинский район с целью найти людей, которые 17 августа на территории Лайдзеской волости «рассчитались» с братом одного из земессаргов. Лочмеле, сославшись на сообщение пресс-службы штаба Земессардзе, напомнила, что тогда земессарги осуществили незаконное задержание лиц. Дальнейшее развитие конфликта было остановлено сотрудниками полиции Талсинского района и земессаргами 41-го батальона Тукумского района.

27 августа 1993 года был издан приказ № 88 командира 54-го батальона Земессардзе Огрского района о нарушении правил хранения и ношения оружия Земессардзе, нарушении служебного регламента и дискредитации Земессардзе. Десять земессаргов, в том числе депутат Хелманис и исполнительный директор думы Петерис Шпаковскис, тогда были исключены из Земессардзе, сказала Лочмеле.

По ее мнению, это создает репутационные риски и снижает доверие общества. «Именно поэтому мы все-таки пытаемся избежать включения таких людей в эту комиссию», — заявила Лочмеле.

Лочмеле предложила выдвинуть на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне депутата оппозиции Улдиса Скудру, однако это предложение было отклонено.

Комитет думы также получил предложение от Общества гражданского сотрудничества и развития Огрского края включить в состав комиссии по гражданской обороне представителя неправительственных организаций. Однако это предложение было отклонено. Эглитис, который был против, сослася на то, что в крае зарегистрировано 904 неправительственных организации, и если каждая из них выдвинет своего представителя, то в комиссии будет 932 члена, что сделает ее работу невозможной. Кроме того, по мнению Эглитиса, упомянутое общество не является политически нейтральным.

Решение об изменениях в положении и составе комиссии еще должно быть принято на заседании думы.