Сборная по хоккею Латвии вернулась с Олимпиады: без триумфа и медалей

Как заметил портал nra.lv, в Ригу вернулись Кристапс Зиле, Каспарс Даугавиньш, Оскарс Батня, Рихардс Крастенбергс, Ралфс Фрайбергс и Янис Якс, а также тренеры Харийс Витолиньш, Лаурис Дарзиньш и Сандис Озолиньш. Вместе с ними прибыл и обслуживающий персонал команды.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Латвии по хоккею в матче первого раунда плей-офф олимпийского турнира в борьбе за выход в четвертьфинал со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) уступила сборной Швеции и завершила турнир на десятом месте.

Олимпийский турнир латвийские хоккеисты начали с поражения 1:5 от США, затем со счётом 4:3 обыграли Германию, однако в решающем матче за второе место в группе со счётом 2:4 уступили Дании. Спустя два дня латвийцы вновь потерпели поражение — на этот раз от сборной Швеции.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.