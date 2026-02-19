Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Спортсмены из России завоевали первую медаль на Олимпиаде-2026

© Deutsche Welle 19 февраля, 2026 17:46

Мир 0 комментариев

LETA

Россиянин Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, стал серебряным призером соревнований по ски-альпинизму.

На зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо, 23-летний россиянин Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе, завоевал серебряную медаль в соревнованиях по ски-альпинизму. В полуфинале спринтеров, проходившем в четверг, 19 февраля, Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, уступив 1,52 секунды победителю - испанцу Ориолу Кардоне Коллу. Третье место занял француз Тибо Ансельме с отставанием 2,31 секунды. Соревнования проходили в условиях сильного снегопада. Эта награда стала первой медалью для российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026.

Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр впервые. Спортсмены поднимаются на гору на лыжах или бегом, имея при себе все необходимое снаряжение, а затем совершают спуск по естественному горному склону. Длина спринтерской дистанции составляет 610 метров, а перепад высот - 70 метров.

Всего на Олимпиаду-2026 квалифицировались 13 спортсменов из России, выступающих как нейтральные атлеты. На медаль претендует фигуристка Аделия Петросян (у нее 5-е место в коротком прокате), которая 19 февраля представит свою произвольную программу. Хорошие шансы на победу у конькобежки Анастасии Семеновой - ее масс-старт запланирован на 21 февраля. Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в марафонских гонках 21 и 22 февраля соответственно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов
Важно

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев
Важно

На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение
Важно

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Важно 22:06

Важно 0 комментариев

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Читать
Загрузка

Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Важно 21:43

Важно 0 комментариев

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Читать

Скелет в шкафу: за что Хелманиса выгнали из Земессардзе 30 лет назад?

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Читать

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

Важно 21:17

Важно 0 комментариев

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

Читать

И снова хорошие деньги: Латвии предлагают взяться за прокладку международного морского электрокабеля

Выбор редакции 21:08

Выбор редакции 0 комментариев

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Читать

«Наценка 4000%?!» Рижанин жалуется на «бизнес» в городских больницах

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Читать

Три раза нарушил и давай «на родину»: Сейм ужесточает правила по ВНЖ

Новости Латвии 21:05

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Читать