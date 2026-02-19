Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС созывает экстренное заседание из-за конфликта вокруг трубопровода «Дружба»

Euronews 19 февраля, 2026 18:45

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия созывает экстренное заседание Координационной группы по нефти. Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива в Украину, пытаясь заставить Киев быстрее отремонтировать выведенный из строя российским ударом трубопровод "Дружба".

Еврокомиссия созвала внеочередное заседание Координационной группы по нефти для решения набирающего обороты спора между Венгрией, Словакией и Украиной по поводу нефтепровода "Дружба".

В среду Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива в Украину после того, как российская атака на трубопровод на украинской территории вывела его из строя. Будапешт и Братислава, которые в значительной степени зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу, обвинили Киев в намеренном затягивании ремонта по политическим причинам.

В четверг Еврокомиссия объявила, что экстренное заседание состоится в следующую среду. В нем примут участие представители Венгрии, Словакии и Хорватии.

"Мы созвали специальное заседание Координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные варианты поставок топлива", — заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой содействовать передаче морской российской нефти через Адриатический трубопровод Хорватии в качестве альтернативного маршрута. Загреб просьбу отклонил.

Еврокомиссия: "Никакого давления на Украину"

В свою очередь Еврокомиссия попыталась дистанцироваться от сообщений о том, что она оказывает давление на Украину с целью ускорить ремонт трубопровода.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями по поводу сроков ремонта трубопровода. Очень, очень важно, чтобы это не было неверно истолковано в том смысле, что мы оказываем какое-либо давление на Украину", — сказала Итконен.

Еврокомиссия заявила, что Венгрия и Словакия располагают достаточными запасами нефти и что безопасность их поставок не подвергается непосредственному риску, но выразила обеспокоенность более широкой энергетической ситуацией в Украине.

"Мы обеспокоены безопасностью поставок в Украину, которая оказалась в чрезвычайно сложной ситуации во время суровой зимы", — сказала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Венгрия и Словакия предупредили, что могут распространить свои меры на поставки электроэнергии и газа, если трубопровод не будет отремонтирован.

Украина уже столкнулась с серьезными отключениями электричества и сбоями в подаче тепла в результате постоянных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.

Киев неоднократно призывал обе страны отказаться от российского топлива, но Будапешт и Братислава сопротивлялись, ссылаясь на высокую стоимость перехода на альтернативные маршруты поставок.

В среду представитель министерства иностранных дел Украины обвинил правительства обеих стран в том, что они продлевают свою зависимость от российских энергоносителей.

"Мы видим, что они пытаются как можно дольше оставаться на этой игле. Это похоже на наркотическую зависимость", — сказал пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

В январе 2026 года Евросоюз принял закон, требующий от всех стран-членов блока постепенно отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Венгрия и Словакия подали судебные иски против него.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Как изменилась бы наша страна, если бы к власти пришли люди дела? С реальным умением создавать и брать на себя ответственность? Пока страной правят чиновники-бюрократы, Латвия медленно идёт ко дну, считает предприниматель Андрей Козлов.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Министерство культуры Латвии инициировало работу над возможным увеличением доли латышской музыки в эфире радиостанций. Для этого создана специальная рабочая группа, которой предстоит проанализировать действующее регулирование и при необходимости подготовить новые нормативные акты.

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

Финансовый комитет думы Огрского края в четверг, 19 февраля, одобрил назначение бывшего мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение), который не имеет допуска к гостайне, на должность зампредседателя комиссии по гражданской обороне, сообщает LSM. Денежное вознаграждение за работу в этой комиссии не предусмотрено. Однако на заседании были озвучены и интересные факты из биографии Хелманиса. 

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Литва, Латвия и Германия договорились об оценке возможностей прокладки морского электрокабеля, сообщило Министерство энергетики Литвы.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

На FB-странице Izdzirdēts Rīgā, «цифрового журнала про Ригу и рижан», опубликовано письмо читателя, возмущённого тем, какие сумасшедшие прибыли получают в латвийских больницах с продажи обычных бахил, пишет портал Grani.lv.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

Депутаты Сейма в четверг во втором чтении поддержали поправки к закону об иммиграции, предусматривающие более строгие требования к иностранцам, проживающим в Латвии, а также возможность аннулировать временный вид на жительство для лиц, которые неоднократно нарушают закон.

