ЕС созывает экстренное заседание из-за конфликта вокруг трубопровода «Дружба»

Еврокомиссия созвала внеочередное заседание Координационной группы по нефти для решения набирающего обороты спора между Венгрией, Словакией и Украиной по поводу нефтепровода "Дружба".

В среду Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива в Украину после того, как российская атака на трубопровод на украинской территории вывела его из строя. Будапешт и Братислава, которые в значительной степени зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу, обвинили Киев в намеренном затягивании ремонта по политическим причинам.

В четверг Еврокомиссия объявила, что экстренное заседание состоится в следующую среду. В нем примут участие представители Венгрии, Словакии и Хорватии.

"Мы созвали специальное заседание Координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные варианты поставок топлива", — заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Венгрия обратилась к Брюсселю с просьбой содействовать передаче морской российской нефти через Адриатический трубопровод Хорватии в качестве альтернативного маршрута. Загреб просьбу отклонил.

Еврокомиссия: "Никакого давления на Украину"

В свою очередь Еврокомиссия попыталась дистанцироваться от сообщений о том, что она оказывает давление на Украину с целью ускорить ремонт трубопровода.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями по поводу сроков ремонта трубопровода. Очень, очень важно, чтобы это не было неверно истолковано в том смысле, что мы оказываем какое-либо давление на Украину", — сказала Итконен.

Еврокомиссия заявила, что Венгрия и Словакия располагают достаточными запасами нефти и что безопасность их поставок не подвергается непосредственному риску, но выразила обеспокоенность более широкой энергетической ситуацией в Украине.

"Мы обеспокоены безопасностью поставок в Украину, которая оказалась в чрезвычайно сложной ситуации во время суровой зимы", — сказала главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Венгрия и Словакия предупредили, что могут распространить свои меры на поставки электроэнергии и газа, если трубопровод не будет отремонтирован.

Украина уже столкнулась с серьезными отключениями электричества и сбоями в подаче тепла в результате постоянных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.

Киев неоднократно призывал обе страны отказаться от российского топлива, но Будапешт и Братислава сопротивлялись, ссылаясь на высокую стоимость перехода на альтернативные маршруты поставок.

В среду представитель министерства иностранных дел Украины обвинил правительства обеих стран в том, что они продлевают свою зависимость от российских энергоносителей.

"Мы видим, что они пытаются как можно дольше оставаться на этой игле. Это похоже на наркотическую зависимость", — сказал пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

В январе 2026 года Евросоюз принял закон, требующий от всех стран-членов блока постепенно отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Венгрия и Словакия подали судебные иски против него.