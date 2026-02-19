Тестостерон стал модой для женщин. Что он делает на самом деле, а что нет?

Но что говорит наука?

Женский организм естественно вырабатывает тестостерон — его производят яичники и надпочечники. Он участвует в регуляции сексуального влечения, поддерживает мышечную и костную ткань, влияет на настроение.

На сегодняшний день единственное применение тестостерона для женщин, которое подтверждено исследованиями, — лечение сниженного сексуального влечения после менопаузы, состояния, известного как гипоактивное расстройство сексуального желания (HSDD).

Исследования показывают: около 60% женщин в постменопаузе с этим диагнозом отмечают улучшение по сравнению с плацебо. Однако эффект касается не всех, а само либидо зависит не только от гормонов — важны стресс, отношения, лекарства и общее состояние здоровья.

Для женщин до менопаузы данных недостаточно — терапию в этих случаях официально не рекомендуют.

А как насчёт обещаний «больше энергии», «лучшего настроения» и «ясности ума»?

Здесь наука осторожна. Есть отдельные исследования, где женщины сообщали о небольшом улучшении самочувствия, но результаты не показывают убедительного преимущества над плацебо. Данных о долгосрочной безопасности и оптимальных дозировках пока также недостаточно.

После крупного скандала в начале 2000-х вокруг гормональной терапии многие врачи стали осторожнее относиться к назначению гормонов. Сегодня эксперты предупреждают: тестостерон — это не универсальный эликсир молодости.

Он может помочь в конкретном случае.

Но он не является гарантией энергии, стройности и «перезапуска» организма.





