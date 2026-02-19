На помощь пришёл только один, остальные снимали: спасенный на Мангальсале нашел своих героев

Инцидент произошёл в воскресенье, 15 февраля, около 13:30. Примерно в 250 метрах от берега мужчина внезапно провалился под лёд. Поблизости находился старший сержант Каспар Пилдигович, который приехал на прогулку вместе с семьёй. Заметив случившееся, он немедленно бросился на помощь.

Чтобы безопасно приблизиться к пострадавшему, военнослужащий ползком продвигался по льду, используя свою куртку в качестве страховки, и протянул её мужчине. За одежду тот смог ухватиться и удержаться на поверхности. Вскоре к спасению подключился ещё один прохожий — мужчина по имени Юргис, который удерживал ноги спасателя, помогая совместными усилиями вытащить пострадавшего из ледяной воды.

По словам Пилдиговича, мужчина находился в состоянии сильного шока, однако спустя несколько минут пришёл в себя и смог самостоятельно добраться до берега, чтобы согреться в автомобиле.

Военнослужащий признался, что был удивлён пассивностью окружающих: в момент происшествия на молу находилось много людей, но лишь один человек пришёл на помощь.

Портал Sargs.lv и муниципальная полиция напоминают жителям о необходимости соблюдать особую осторожность: выход на лёд в этом районе Балтийского моря запрещён и может повлечь штраф до 100 евро, а также серьёзную угрозу жизни. Прочность льда может быть неравномерной даже в местах, кажущихся безопасными.

Позднее спасённый мужчина через социальные сети разыскал второго участника операции и поблагодарил его за помощь. «Юргис нашёлся! Спасибо всем за поддержку и отзывчивость. Берегите себя и делайте мир вокруг лучше», — написал он.