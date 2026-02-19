Латышскую музыку хотят навязать радиостанциям: Минкульт готовит новые квоты

Дискуссии о введении квот на латышскую музыку ведутся уже несколько лет при активной поддержке Национального объединения, партий «Прогрессивные» и «Новое Единство». Теперь этот вопрос перешёл в практическую плоскость. По распоряжению министра культуры Агнесе Лаце рабочей группе поручено изучить зарубежный опыт и предложить законодательные механизмы, которые позволили бы увеличить присутствие музыки, созданной в Латвии, в радиоэфире.

Руководителем группы назначен внештатный советник министра по вопросам медиаполитики Карлис Дагилис, его заместителем стала представитель департамента культурной политики Минкультуры Ласма Крастиня-Сидоренко. В состав группы также вошли представители музыкальной индустрии, организаций по защите авторских прав, медиасектора, образовательных учреждений и рекламной отрасли.

Первое заседание уже состоялось, следующее запланировано на март. К 30 сентября рабочая группа должна подготовить аналитический доклад с конкретными предложениями, а также информационное сообщение для правительства.

Какие именно меры будут рекомендованы, пока неизвестно. Ранее в Сейме звучали предложения установить минимум в 20% песен на государственном языке, а Латвийское общество развития музыки выступало за доведение доли отечественной музыки до 40%, указывая на доминирование англоязычного и русскоязычного контента в эфире.

Сторонники квот считают, что расширение присутствия латышской музыки будет способствовать укреплению национальной идентичности, развитию культурной среды и поддержке местного музыкального рынка, а также увеличит доходы музыкантов.

Однако представители ряда радиостанций выражают опасения, что введение обязательных норм может негативно сказаться на коммерческой деятельности и привести к потере аудитории. В прошлом звучали даже предупреждения о возможном переносе латышской музыки в ночной эфир. В Министерстве культуры рассчитывают, что новые механизмы будут разработаны с учётом интересов всех сторон и позволят избежать подобных сценариев.