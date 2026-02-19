Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти 2 млн евро в трубу: Рига отремонтирует «ливневку» на одной улице

© LETA 19 февраля, 2026 18:32

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы в четверг поддержал приоритетный инвестиционный проект — реконструкцию коллектора ливневой канализации на участке улицы Карла Улманя от улицы Лиелирбес до речки Марупите. Стоимость проекта составляет до 1,9 миллиона евро.

Планируется реконструировать коллекторы ливневой канализации на двух участках, которые являются важной частью инженерной инфраструктуры магистральной улицы. Эта инфраструктура обеспечивает сбор и отвод дождевой воды, защищая проезжую часть и прилегающие территории от затопления.

В самоуправлении подчёркивают, что улица Карла Улманя является одной из самых загруженных магистралей Риги с интенсивным движением транспорта. Существующая система ливневой канализации изношена и функционирует недостаточно эффективно, что может приводить к скоплению воды на проезжей части, ухудшению безопасности движения, увеличению риска дорожно-транспортных происшествий и ускоренному разрушению покрытия.

Ожидается, что реконструкция позволит устранить эти риски и обеспечит более безопасное и удобное передвижение как для водителей, так и для общественного транспорта.

Реализация проекта также повысит устойчивость городской инфраструктуры к интенсивным ливням. Упорядоченная система отвода дождевой воды снизит риск наводнений, уменьшит воздействие на окружающую среду и продлит срок службы дорожной инфраструктуры.

За реализацию проекта отвечает Департамент городской среды и мобильности Рижского самоуправления. Общая стоимость проекта запланирована до 1,9 миллиона евро. Финансирование будет обеспечено из средств муниципального бюджета и за счёт заёмных средств.

После реконструкции коллектора ливневой канализации на данном участке последовательно будут выполнены работы по обновлению дорожного покрытия. Договор на проведение этих работ уже заключён, начало строительства запланировано на весну. Предполагается, что выполнение работ займёт около семи месяцев.

