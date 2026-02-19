Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

© LETA 19 февраля, 2026 18:23

LETA

Европейский суд по правам человека отклонил жалобы по делу «Бреманис и другие против Латвии», одним из заявителей по которому был депутат Рижской думы Рудольф Бреманис (SV/JA).

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, заявители утверждали, что обыски в их местах жительства и изъятие документов и устройств в рамках уголовного процесса нарушили их права, гарантированные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Суд прежде всего рассмотрел довод правительства о том, что Бреманис не исчерпал национальные средства правовой защиты в части изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд согласился с этим, указав, что он не обжаловал решение следователя, и отклонил эту часть жалобы.

Оценивая остальные доводы, суд сослался на свою практику по вопросам законности обысков, в частности по делу «Винкс и Рибицка против Латвии». Он напомнил, что при оценке вмешательства в право на неприкосновенность частной жизни необходимо установить, было ли оно предусмотрено законом, преследовало ли законную цель и было ли необходимо в демократическом обществе.

Суд признал, что обыски и изъятие имущества представляли собой вмешательство в права заявителей, гарантированные статьёй 8 Конвенции. При этом основание для вмешательства было предусмотрено законом, а его целью являлись предотвращение преступности и защита прав других лиц.

Рассматривая вопрос соразмерности, суд согласился с тем, что существовали достаточные основания связывать Бреманиса с адресами, где проводились обыски: один был задекларирован как его место жительства, второй считался фактическим адресом, что он не оспаривал. Кроме того, по этому адресу была зарегистрирована принадлежащая ему компания и хранилось его оружие. Тот факт, что члены его семьи проживали в этих помещениях и в отношении них не велось расследование, не препятствовал проведению обысков.

Суд также отметил, что разрешения на обыск были чётко ограничены рамками расследуемых преступлений, а изъятие мобильного телефона Бреманиса было предусмотрено судебным решением. Изъятые предметы подлежали проверке на предмет их связи с преступлениями. Кроме того, заявители не жаловались на чрезмерно длительное хранение имущества или ограничение доступа к данным.

Учитывая это, суд признал вмешательство обоснованным и соразмерным и в соответствии со статьёй 35 Конвенции отклонил жалобы.

Бреманис обвиняется в хищении более 100 тысяч евро у государства. Как сообщалось, Рижский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело, в рамках которого он обвиняется в присвоении и мошенничестве с 102 721 евро в период дипломатической службы (2013–2016 годы). По данным прокуратуры, он, будучи должностным лицом и сотрудником Министерства иностранных дел, злоупотреблял служебным положением. Трудовые отношения с ним были прекращены 31 января 2017 года по соглашению сторон.

Согласно архиву латвийского информационного агентства ЛЕТА, Бреманис ранее руководил посольством Латвии в Объединённых Арабских Эмиратах в Абу-Даби и был постоянным представителем при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии. Он также работал в посольстве Латвии в США и был советником по политическим вопросам и развитию в Афганистане.

Ранее Латвийское телевидение сообщало о резонансном ужине, организованном им в 2017 году в Дубае, за одним столом с тогдашним президентом Раймондом Вейонисом и предпринимателем Айнаром Шлесерсом.

Бывший министр иностранных дел, ныне президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что решение о прекращении трудовых отношений было принято на основании серьёзной информации.

Программа «de facto» сообщала, что в декабре 2018 года Служба государственной безопасности наложила арест на имущество Бреманиса, а позднее — и на доли принадлежащей ему компании «Middle East Latvia Holding».

