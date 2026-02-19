Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

В документе проанализированы 22 муниципальных кладбища, а также демографические и социальные тенденции на будущее. Определены основные проблемы развития и управления кладбищами, предложены варианты их решения.

Выявлено 18 проблем, объединенных в несколько групп. В первую очередь это нехватка свободных мест. Кроме того, отмечено недостаточное качество данных о кладбищах — в том числе неполный учет их культурно-исторической ценности. Зафиксированы и другие трудности: кладбища зарастают лесом, есть проблемы с уходом за аварийными деревьями, а также с содержанием и обновлением дорожек.

Отдельный блок связан с пробелами в нормативном регулировании — например, в вопросах ухода за бесхозными надгробиями и регулирования семейных захоронений. По каждой из выявленных проблем эксперты предложили по нескольку возможных решений.

Одной из ключевых проблем названа система обращения с отходами. Ее улучшение эксперты отнесли к задачам высокой срочности, однако предупредили, что затраты будут значительными.

По их мнению, следует также активнее развивать услуги кремации и строительство колумбариев — мест для хранения урн с прахом после кремации.

В докладе также указано, что возможно расширение Лачупского кладбища, Старого Болдерайского кладбища, 1-го и 2-го Лесных кладбищ, а также кладбища Райниса. Аналогичные возможности рассматриваются и на Саркандаугавском кладбище.

Заместитель председателя Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Эдгар Икстенс («Новое Единство») отметил: «Этим документом мы не предлагаем радикальных перемен, и написанное в нем не является высеченным в камне решением. Это основа для обсуждения — документ, который мы можем доработать и улучшить совместными усилиями».

«Две недели назад Комитет по жилью и окружающей среде Рижской думы единогласно поддержал этот доклад, подтвердив, что важно думать в долгосрочной перспективе. Политическое единодушие — лишь начало, а окончательное содержание документа будет формироваться в ходе обсуждения, когда каждый сможет высказать свои предложения и замечания», — добавил Икстенс.

Это первая редакция документа, поэтому доработанную версию концепции представят после 26 февраля. До этого момента жителей призывают высказать свое мнение. Первую редакцию доклада подготовили компании UrbanComm и And Advisory.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
