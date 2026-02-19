В Сейме планируется особое заседание в поддержку Украины

На следующей неделе исполнится четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На заседании выступят президент Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. На заседание приглашены проживающие в Латвии послы иностранных государств, представители гражданского общества и бизнесмены, помогающие Украине.

В знак поддержки украинского народа с 23 по 25 февраля в темное время суток здание Сейма будет подсвечиваться в цвета украинского флага.