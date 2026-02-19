Эстония и Латвия закупят бункеры для Балтийской линии обороны: объявлен тендер

Эстония и Латвия в рамках тендера с проведением переговоров начали поиск компаний, способных производить бетонные бункеры в больших объемах и доставлять их в места хранения для Балтийской линии обороны. Сообщение о совместной закупке опубликовано в регистре государственных закупок.

"Первые бункеры для Балтийской линии обороны уже доставлены, их установка постепенно ведется на юго-востоке и северо-востоке Эстонии. Полученный опыт придает нам уверенности для перехода к более масштабной закупке. Особенно радует, что мы делаем это вместе с нашими южными соседями. Немаловажно и то, что совместный тендер позволяет сократить расходы за счет эффекта масштаба", - отметил заместитель главы Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук.

Балтийская линия обороны - совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, цель которой - остановить возможное военное нападение противника с первых же метров государственной границы.