Хороший министр, годный: Чударс удержался в кресле

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 12:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Парламентское большинство в четверг отклонило проект постановления оппозиции о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство").

Против отставки министра проголосовал 51 депутат, за были 39 депутатов оппозиции.

Требование о выражении недоверия министру подало оппозиционное Национальное объединение, которое считает, что Чударс игнорирует решения самоуправлений и интересы жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Депутат партии "Латвия на первом месте" Эдмундс Зивтиньш на дебатах по вопросу об отставке министра подчеркнул, что вопрос касается не только лично Чударса, а отношения "Прогрессивных" и "Нового Единства" к жителям Латвии. Он призвал избирателей на предстоящих осенью парламентских выборах сделать "правильный выбор".

Депутат "Объединенного списка" (ОС) Юрис Вилюмс заявил, что ОС поддержит отставку Чударса, поскольку уже почти месяц он и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) не могут прийти в Сейм для обсуждения упрощенного порядка строительства объектов для обеспечения энергетической безопасности Латвии. Вилюмс также критиковал министра за "ликвидацию" Национального ботанического сада в Саласпилсе.

Председатель правления Нацобъединения Илзе Индриксоне отметила, что Чударс принимает "странные решения в области территориального планирования". По ее словам, распоряжение приостановить территориальную планировку Баускского и Прейльского краев является "безответственным шагом со стороны опытного руководителя самоуправления".

Депутаты также критиковали Чударса за то, что он отсутствует в Сейме во время рассмотрения запроса об отставке, так как находится с визитом в Индии.

На заседании вместо министра присутствовал парламентский секретарь Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), который заявил, что самоуправления должны планировать свое развитие в рамках действующего законодательства, а если это не делается, то обязанность министра - вмешаться и скорректировать процесс. Он сослался на Конституционный суд, который неоднократно подчеркивал, что решения в процессе планирования территорий должны быть обоснованы, опираться на объективные соображения и не противоречить юридическим нормам более высокого уровня.

Патмалниекс также отметил, что Чударс продолжит диалог с самоуправлениями в поисках разумных компромиссов.

Как ранее заявила представитель по связям с прессой Нацобъединения Лайма Мелкина, партия считает, что действия министра противоречат общественным интересам по четырем важным вопросам.

Как указывает Нацобъединение, приняв распоряжение о приостановке территориальной планировки Баускского и Прейльского краев, Чударс фактически проигнорировал решения демократически избранного самоуправления и результаты общественного обсуждения. Территориальное планирование является исключительной компетенцией самоуправлений, и такое вмешательство министра в решения местных властей подрывает доверие и к самоуправлениям, и к государству в целом.

Также партия упрекает Чударса в том, что подведомственное МУУРР Управление охраны природы хочет ввести обширные морские заповедные зоны, что фактически запретит любое передвижение по морю, в результате чего пострадают рыбаки, любители водных видов спорта и развитие туризма и портов. Для прибрежных сообществ, которые десятилетиями поддерживали местные традиции и экономику, такой запрет станет тяжелым социальным и экономическим ударом, отмечает Нацобъединение.

Партия также указывает, что в качестве причины для введения таких зон Управление охраны природы называет ухудшение состояния морской среды и загрязнение моря, однако одновременно МУУРР не препятствует замыслу создать в Рижском заливе фермы для выращивания форели. По оценкам экспертов, это может нанести необратимый ущерб экосистеме Балтийского моря и прибрежной экономике, и жители прибрежных регионов категорически выступают против этой идеи.

Еще одним важным вопросом является расширение охраняемых территорий "Natura 2000" и определение новых природных заповедников, в состав которых во многих местах планируется включить активно используемые в сельском хозяйстве и мелиорированные земли, которые не соответствуют критериям охраняемых территорий. По мнению партии, это будет означать серьезные ограничения для собственников земель, так как не соблюдается принцип соразмерности и не обеспечен четкий механизм компенсаций.

По мнению партии, решения министра подрывают автономию самоуправлений, угрожают развитию прибрежных регионов, создают риски для окружающей среды и существенно ограничивают права людей распоряжаться своей собственностью, поэтому дальнейшее пребывание Чударса в должности не соответствует интересам государства и общества.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

