Детские завтраки под вопросом: эксперты нашли токсичные металлы в обычной еде

Новое масштабное исследование французского агентства ANSES показало: кадмий, алюминий и ртуть могут представлять риск для здоровья, а наличие свинца и акриламида — вещества, образующееся при жарке и запекании: вызывает серьёзные опасения.

Учёные проанализировали более 700 образцов продуктов из супермаркетов в трёх регионах Франции. Это более 90% типичного рациона обычных жителей. Продукты готовили так, как их едят в реальной жизни, и затем проверяли на содержание загрязнителей.

Где нашли больше всего:

— кадмий — в хлопьях для завтрака

— алюминий — в выпечке и сладком печенье

— свинец — в хлебе

— ртуть — в рыбе

— акриламид — в жареном и обжаренном картофеле

Самое тревожное — цифры.

От 23% до 27% детей старше трёх лет превышают допустимую суточную норму по кадмию.

76% детей подвергаются воздействию алюминия выше токсикологического порога.

Для сравнения — среди взрослых этот показатель составляет 39%.

При этом специалисты подчёркивают: в ряде категорий уровень свинца снизился благодаря запрету этилированного бензина и свинца в красках и трубах. Снизился и акриламид в кофе. Но общая картина остаётся тревожной.

Ртуть по-прежнему чаще всего обнаруживается в хищной рыбе — например, в тунце. Эксперты рекомендуют есть рыбу дважды в неделю, но варьировать виды и источники.

Исследование — лишь первая часть большой программы. Другие группы загрязнителей будут опубликованы в ближайшие годы.

Пока вывод простой: тяжёлые металлы в рационе — это не редкость и не экзотика. Это завтрак, хлеб и привычные продукты, которые ежедневно оказываются на детском столе.