Детские завтраки под вопросом: эксперты нашли токсичные металлы в обычной еде

Новое масштабное исследование французского агентства ANSES показало: кадмий, алюминий и ртуть могут представлять риск для здоровья, а наличие свинца и акриламида — вещества, образующееся при жарке и запекании: вызывает серьёзные опасения.
Учёные проанализировали более 700 образцов продуктов из супермаркетов в трёх регионах Франции. Это более 90% типичного рациона обычных жителей. Продукты готовили так, как их едят в реальной жизни, и затем проверяли на содержание загрязнителей.
Где нашли больше всего:
— кадмий — в хлопьях для завтрака
— алюминий — в выпечке и сладком печенье
— свинец — в хлебе
— ртуть — в рыбе
— акриламид — в жареном и обжаренном картофеле
Самое тревожное — цифры.
От 23% до 27% детей старше трёх лет превышают допустимую суточную норму по кадмию.
76% детей подвергаются воздействию алюминия выше токсикологического порога.
Для сравнения — среди взрослых этот показатель составляет 39%.
При этом специалисты подчёркивают: в ряде категорий уровень свинца снизился благодаря запрету этилированного бензина и свинца в красках и трубах. Снизился и акриламид в кофе. Но общая картина остаётся тревожной.
Ртуть по-прежнему чаще всего обнаруживается в хищной рыбе — например, в тунце. Эксперты рекомендуют есть рыбу дважды в неделю, но варьировать виды и источники.
Исследование — лишь первая часть большой программы. Другие группы загрязнителей будут опубликованы в ближайшие годы.
Пока вывод простой: тяжёлые металлы в рационе — это не редкость и не экзотика. Это завтрак, хлеб и привычные продукты, которые ежедневно оказываются на детском столе.