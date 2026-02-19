Отчет Moneyval: Латвия способна эффективно бороться с финансовыми преступлениями

Как отметили в СФР, в отчете подчеркивается, что Латвия достигла высокого или существенного уровня эффективности почти по всем критериям. В документе отмечается значительный прогресс Латвии и результативность ее долгосрочных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.

"Мы устранили высокие риски в финансовой сфере, и Латвия является безопасной и надежной страной для инвестиций. Это подтверждается и тем, что Латвия стала одной из первых стран, которые оценивались по новым стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Мы удовлетворены тем, что целенаправленная работа правительства принесла результаты", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что после потрясений в финансовом секторе в 2018 году Латвия приняла осознанное политическое решение провести глубокие структурные реформы, создав прозрачную, безопасную и соответствующую международным стандартам систему надзора за финансовым сектором.

"Сегодня нами создана система норм и надзора, основанная на эффективности, межведомственном сотрудничестве и ориентированном на выявление рисков подходе. Это важная составляющая государственной безопасности и экономической конкурентоспособности - сильная и надежная финансовая система укрепляет доверие инвесторов, снижает репутационные риски и укрепляет позиции Латвии как безопасного и привлекательного партнера", - сказал Ашераденс.

В свою очередь руководитель СФР Томс Платацис отметил, что оценка "Moneyval" - ясный сигнал о том, что Латвия признана надежным партнером в международной борьбе с финансовыми преступлениями и обходом санкций.

Как отметили в СФР, особенно высокую оценку получила работа службы по повышению качества отчетности, внедрению технологических решений и укреплению сотрудничества с субъектами закона и правоохранительными органами. Эксперты отмечают, что СФР - эффективное, современное и технологически развитое учреждение, обеспечивающее высокое качество финансовой разведывательной информации.

Латвия является первой страной, которая подала заявку на оценку в шестом раунде. Результаты этой оценки будут оказывать влияние на финансовый сектор страны в течение следующих десяти лет, отметили в СФР.

Около пяти лет назад "Moneyval" применил к Латвии режим усиленного надзора, не исключая возможности включения в список государств со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, или в так называемый серый список.

Чтобы избежать включения в этот список, в Латвии были проведены крупные реформы, или "капитальный ремонт" финансовой системы, что привело к введению более строгих требований к клиентам кредитных учреждений и негативно сказалось на доступности финансирования.