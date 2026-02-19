Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

© Deutsche Welle 19 февраля, 2026 12:48

Протестующий с плакатом, изображающим президента Юн Сок Еля.

Центральный окружной суд Сеула в четверг, 19 февраля, приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному тюремному заключению в связи с попыткой ввести военное положение в стране в декабре 2024 года. 65-летний бывший глава государства был признан виновным в злоупотреблении властью и подстрекательстве к мятежу.

Прокуратура добивалась для Юна смертной казни. Сам экс-президент, который с момента задержания находится в камере предварительного заключения, свою вину не признает, утверждая, что действовал в рамках президентских полномочий и стремился привлечь внимание к блокированию работы правительства оппозиционными партиями.

Его адвокат уже сообщил, что намерен обсудить со своим подзащитным подачу апелляции. По мнению адвоката, решение суда является бездоказательным.

Попытка Юн Сок Ёля ввести военное положение в Южной Корее

Попытка бывшего президента ввести военное положение в Южной Корее в декабре 2024 года потерпела провал из-за сопротивления парламента. Инцидент привел к отстранению Юн Сок Ёля от должности и глубоко расколол южнокорейское общество.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против Юна было возбуждено восемь уголовных дел. В январе 2026 года Центральный окружной суд Сеула по ряду обвинений приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Тогда экс-президента признали виновным в том, что он задействовал службу президентской охраны для воспрепятствования исполнению ордера на арест, который был законно выдан судом в рамках расследования обстоятельств объявления военного положения. Суд также признал его виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

