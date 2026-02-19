Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Прокуратура добивалась для Юна смертной казни. Сам экс-президент, который с момента задержания находится в камере предварительного заключения, свою вину не признает, утверждая, что действовал в рамках президентских полномочий и стремился привлечь внимание к блокированию работы правительства оппозиционными партиями.

Его адвокат уже сообщил, что намерен обсудить со своим подзащитным подачу апелляции. По мнению адвоката, решение суда является бездоказательным.

Попытка Юн Сок Ёля ввести военное положение в Южной Корее

Попытка бывшего президента ввести военное положение в Южной Корее в декабре 2024 года потерпела провал из-за сопротивления парламента. Инцидент привел к отстранению Юн Сок Ёля от должности и глубоко расколол южнокорейское общество.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против Юна было возбуждено восемь уголовных дел. В январе 2026 года Центральный окружной суд Сеула по ряду обвинений приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Тогда экс-президента признали виновным в том, что он задействовал службу президентской охраны для воспрепятствования исполнению ордера на арест, который был законно выдан судом в рамках расследования обстоятельств объявления военного положения. Суд также признал его виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.