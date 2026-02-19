Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жилищные пособия: кто будет платить?

© LETA 19 февраля, 2026 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

После долгих дебатов правительство на внеочередном заседании в среду одобрило поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают в период с 1 января по 30 апреля этого года повышение коэффициентов для расчета жилищных пособий. Далее проект поправок будет передан в Сейм, и пока трудно прогнозировать, в какой редакции он будет принят.

Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) пытался добиться переноса рассмотрения поправок на неделю. В качестве одного из аргументов министр указал, что редакция поправок не обсуждалась с депутатами, поэтому их голосование может оказаться иным.

С возражениями против поправок выступили также Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Латвийская конфедерация работодателей. Тем не менее министры других коалиционных партий настояли, что откладывать рассмотрение поправок нельзя, так как уже сейчас люди задают множество вопросов о том, когда будет ясность о поддержке для оплаты счетов за отопление.

Как пояснило разработавшее поправки Министерство благосостояния, в указанный период планируется внести изменения в формулу расчета жилищных пособий.

Законопроект предусматривает увеличение коэффициента по расчету пособий для одиноких пенсионеров или инвалидов с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, в которых проживают только пенсионеры или лица с инвалидностью, а также для таких домохозяйств с детьми - с 1,7 до 2, для остальных домохозяйств - с 1,3 до 1,7.

Это означает, что жители, которым уже полагаются жилищные пособия, получат больше для покрытия возросших расходов, при этом круг получателей пособий расширится примерно на 7,5 тыс. человек, а средний размер пособия увеличится на 46,15 евро на человека в месяц.

Однако главной проблемой, на которую указали ЛСС и Объединение центров регионального развития и краев, являются трудности многих самоуправлений с выплатой жилищных пособий, так как их объем и число получателей увеличатся.

Местные власти хотят, чтобы государство больше участвовало в выплате пособий, тогда как министр финансов Арвилс Ашераденс указал, что они могут занять средства в Госказне.

Самоуправления также хотят, чтобы государство выделило финансирование на доплаты рассчитывающим пособия сотрудникам, у которых увеличится объем работы, однако 100-процентное государственное финансирование для этих доплат правительство точно не обещает.

(Diena)

