Новая Зеландия затопила океан нечистотами! Это реально самая чистая страна в мире?

Пляжи закрыты. Вдоль побережья — предупреждающие таблички о риске для здоровья. На скалах — следы загрязнения. Местные жители рассказывают, что чайки клюют человеческие отходы. Зона экологического бедствия находится буквально рядом с аэропортом, куда ежедневно прилетают тысячи туристов.

Сначала сточные воды сбрасывались через трубу у пляжа Таракена-Бэй. Сейчас их выводят примерно на 1,8 км в пролив Кука — после удаления крупных предметов вроде влажных салфеток и тампонов. Полной очистки пока нет.

Жители вышли на общественные собрания. Многие говорят о «шоке» и «гневе». Люди вспоминают 1980-е годы, когда до строительства очистных сооружений вода у побережья имела резкий запах, а серферы часто заболевали кишечными инфекциями.

Мэр Веллингтона признал, что структура управления водным хозяйством выглядела запутанной. За объект отвечают несколько уровней местной власти и коммунальная компания Wellington Water, которая заключила контракт на эксплуатацию с частной фирмой. Назначено государственное расследование.

Экологи опасаются последствий для морской экосистемы, включая охраняемый морской резерват Taputeranga. Под угрозой — мидии, морские ежи, пауа, осьминоги, раки, рыбы и малый голубой пингвин, который гнездится на побережье. Учёные предупреждают о риске массовой гибели водорослей, накоплении бактерий в моллюсках и попадании микропластика в организм морских птиц.

Официальные органы заявляют, что масштаб ущерба будет зависеть от объёма сбросов, продолжительности аварии, течений и ветра. Ремонт может занять месяцы.

Пляжи остаются пустыми. Бизнес у побережья сообщает о потерях.

А жители задают вопрос, который сейчас звучит всё чаще: как такое могло произойти в столице страны, окружённой океаном?