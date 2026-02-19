Как 2 сантима стали дорогущей монетой: прогулки по Риге

Типография в этом уголке Московского форштадта работала еще при царе – «Август Лира. Фабрика конторских книг и конвертов. Собственная литография и типография». Тут же был магазин, где можно было купить, как извещала старинная реклама, «чертежные принадлежности, роскошную письменную бумагу, шкатулки с письменными бумагами», а также альбомы для рисования, конверты, почтовые открытки. Не берусь говорить обо всей продукции, но открытки с видами Риги царского времени издавали великолепные.

В 1915 году фабрика закрылась, оборудование переехало в глубь России. В 1920-е власти новой независимой Латвии покупают предприятие у наследников бывшего собственника, и тут размещается Государственная типография ценных бумаг. Первые банкноты – номиналом в 10 латов - появились в ноябре 1922-го.

Прототип «Милды» - Зелма БРАУЭРЕ.

Некоторые историки уверяют, что тут печатали банкноты не только для Латвии, но и для соседей – Литвы и Эстонии. На деле все было скромнее. Министерство финансов, курировавшее типографию, действительно старалось закупить для нее новое оборудование, модернизировать производственные помещения. Однако с банкнотами вышла осечка. Защита денежных знаков оказалась ненадежной - и их стали подделывать. Посему большинство банкнот изготавливали за границей.

Единственная полностью отпечатанная в Риге - номиналом в 100 латов. Это было в конце 1930-х при Карлисе УЛМАНИСЕ. К тому времени для типографии купили самое современное для того времени оборудование. Хотя по-настоящему проверить качество новых банкнот не удалось: через короткое время в Латвию вошли части Красной армии - и латы отменили.

Впрочем, было бы неправдой говорить, что так ничего стоящего в довоенное время здесь не было создано. В типографии печатали довоенные марки, выполняли заказы для министерств и ведомств, частных лиц. Отличного качества книги, художественные альбомы довоенной Латвии изданы именно здесь – золотой фонд довоенной латвийской полиграфии.

Высоким уровнем типография во многом обязана ее первому руководителю – профессору Рихарду ЗАРИНЬШУ...

Имя это хорошо известно специалистам и в России. Один лишь факт: марка, эскиз которой Зариньш выполнил еще до революции (в 1914 году в Петербурге), – святой Георгий Победоносец, по опросам Союза филателистов России 2011 года была признана лучшей российской маркой столетия!

Не менее значим вклад профессора и в латвийскую графику и культуру: он создал эскиз герба Латвии, эскиз самой известной латвийской монеты – довоенного серебряного пятилатовика – знаменитой «Милды».

Родом Зариньш из Валмиерского уезда. Отец – латыш, управляющий имением, мать – немка. В школу мальчик пошел в Динабурге (Даугавпилсе), куда семья переехала в 1870-е. Паренька отдали в немецкую школу. Там учителя и заметили его способности к рисованию и рекомендовали совершенствовать мастерство в столице – Петербурге. Он поступает в Центральную техническую художественную школу имени Штиглица.

Профессор Рихардс ЗАРИНЬШ.

После окончания талантливому юноше с национальной окраины Российской империи дают стипендию для совершенствования мастерства за границей. С 1896 по 1899 год он учится у лучших мастеров графики в Берлине, Мюнхене, Париже, Вене.

В Вене Зариньш знакомится со студенткой из Швеции – начинающей певицей Евой СУНДБЛАД, которая становится его женой и подарит ему четверых детей. Но это будет позднее. А пока - возвращение в Петербург и приглашение в Российскую экспедицию заготовления государственных бумаг. Это ведомство, где разрабатывали и печатали эскизы банкнот, монет, марок, плакатов…

Начинает он с должности художника, а с 1906-го – технический руководитель всего ведомства. И руководит им до 1919-го. Именно Зариньш разработал эскизы ряда денежных банкнот царской России, плакатов, открыток, почтовых марок. Среди них и серия почтовых марок царской династии РОМАНОВЫХ, вышедшая в 1913-м, марка «Святой Георгий Победоносец», которая спустя столетия признана лучшей российской маркой века. Успел Зариньш придумать эскиз и первой марки новой советской России – меч, разрушающий цепь (1918 год)...

Марка «Святой Георгий Победоносец» 1914 года признана в России лучшей маркой столетия...

В Латвии мэтр становится во главе недавно созданной Государственной типографии ценных бумаг. Вначале она размещалась в Старом городе – на улице Марсталю, а затем переехала на Маскавас. Официальный адрес типографии менялся – Пушкинская, 12, Маскавас, 11.

Первая марка Латвийской Республики была отпечатана по эскизу Зариньша на оборотной стороне карт немецкого Генштаба: не хватало бумаги. А всего он разработал дизайн 28 почтовых марок страны. В 1921-м был утвержден герб ЛР – тоже идея знаменитого мастера.

Среди самых известных его достижений – графический дизайн «Милды», 5-латовой серебряной монеты. А прототипом девушки стала Зелма БРАУЭРЕ – старший корректор Государственной типографии.

Профессор Зариньш возглавлял типографию до 1933 года, умер он в 1939-м в возрасте 69 лет...

5-латовые монеты, созданные Зариньшем, выпускали за границей – на монетных дворах Англии, Швейцарии. Но был монетный двор и в Риге - на Пушкинской и Масквас. Там чеканили пробные однолатовики и 2 сантима – 1937 и 1939 годов. И хотя последние были медные, коллекционная цена монет 1937 года взлетела до небес и в сотни раз превысила номинал.

Все дело в том, что диаметр 2 сантимов 1937 года оказался точно таким же, как и 10. Этим воспользовался народ - и 2 сантима начали использовать в довоенных автоматах (такие тогда тоже были) вместо 10. Разумеется, чеканить “опасные” монеты прекратили - и они стали коллекционной редкостью. Сегодня такие 2 сантима в хорошей сохранности стоят около 45 евро!

А типография по старому адресу продолжила работу и в советское время. Теперь это была Государственная образцовая типография № 1. Деньги и марки там, разумеется, больше не изготавливали, но вот открытки – милое дело!

В коллекции вашего автора имеются десятки иллюстрированных почтовых открыток с видом Риги 1950-х – начала 1960-х. Интереснейшая летопись родного города!

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива