Польша запретила въезд на военные объекты автомобилям китайского производства

В заявлении армейского командования говорится, что такие автомобили по-прежнему могут допускаться на охраняемые объекты, если определенные функции отключены и приняты другие меры безопасности, требуемые правилами безопасности каждого объекта.

Чтобы ограничить риск раскрытия конфиденциальной информации, военные также запретили подключать служебные телефоны к информационно-развлекательным системам в автомобилях китайского производства.

Армия сообщила, что эти ограничения не распространяются на общедоступные военные объекты, такие как больницы, клиники, библиотеки или гарнизонные клубы. Она добавила, что эти меры носят предупредительный характер и соответствуют практике, применяемой членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.