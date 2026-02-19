Смертельное ДТП в Лиепае: водителю стало плохо за рулём

Трагическая авария произошла в среду в 13:05 на улице Турайдас в Лиепае, где столкнулись автомобили "Volvo" и "Chevrolet". В результате ДТП погибла водитель автомобиля "Chevrolet", у которой, по предварительным данным, внезапно ухудшилось состояние здоровья. По факту происшествия начат уголовный процесс, устанавливаются точные причины случившегося.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 166 ДТП, в шести авариях пострадали 11 человек, в том числе шестеро получили травмы в результате ДТП в Земгальском регионе. Среди пострадавших в авариях был также один пешеход.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала пятерых водителей транспортных средств, а один человек находился за рулем под воздействием наркотических веществ. Четверо водителей за управление в состоянии опьянения привлечены к уголовной ответственности.

За агрессивное вождение в среду были наказаны десять водителей, а за превышение скорости оформлено 83 протокола.

