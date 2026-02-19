Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
30 секунд ужаса в супермаркете: он схватил годовалого ребёнка — мать не выпустила (ВИДЕО)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 11:23

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычный день. Обычный супермаркет в Бергамо. Камеры видеонаблюдения фиксируют, как семья выходит из магазина. И в этот момент к ним резко подходит мужчина.

Дальше — считанные секунды.

 

47-летний мужчина внезапно хватает девочку 18 месяцев за ногу. Одной рукой — у бедра, другой — у лодыжки. Он поднимает ребёнка в воздух и дёргает с такой силой, что у малышки происходит перелом бедренной кости.

Мать падает, но не отпускает. Отец мгновенно реагирует. Покупатели и охрана бросаются на помощь. Всё длится около 30 секунд — но на записи это выглядит как вечность.

Нападавшего удерживают до приезда полиции. Его арестовывают на месте. Ему предъявлены обвинения в попытке похищения с отягчающими обстоятельствами и причинении тяжких телесных повреждений. Суд уже подтвердил арест. Защита рассматривает возможность психиатрической экспертизы — мотивы мужчина, румын без опредёленного места жительства, толком не объяснил. Полицейским сказал, что не знал настоящая это девочка или игрушка.

Девочка сейчас в гипсе. По словам родителей, она уже улыбается и играет, несмотря на серьёзную травму.

Видео, опубликованное полицией, стремительно разлетелось по сети и обсуждается как одно из самых шокирующих происшествий последних дней. Камера зафиксировала всё — без монтажа, без звука, без предупреждения.

Всего полминуты.
И обычный поход за покупками превращается в момент, который обычная семья не забудет никогда.
 
 
 

