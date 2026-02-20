Вы всю жизнь чистили зубы неправильно? Врачи предупреждают: это может ударить по сердцу!

Эксперты говорят, что плохая гигиена полости рта связана не только с проблемами зубов и дёсен. Исследования всё чаще показывают связь между хроническим воспалением дёсен и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А ещё – с повышенным уровнем воспаления в организме и даже когнитивными нарушениями.

По словам специалистов, современные привычки играют против нас. Обработанная пища, мягкий рацион, лишний вес и малоподвижный образ жизни ухудшают состояние полости рта. Дёсны воспаляются, бактерии попадают в кровоток – и начинается цепная реакция.

Что чаще всего делают неправильно?

– Чистят зубы слишком быстро

– Сильно давят щёткой

– Игнорируют зубную нить

– Пропускают вечернюю чистку

Эксперты советуют чистить зубы не менее двух минут и уделять внимание линии дёсен. Некоторые специалисты даже рекомендуют делать это три раза в день.

Звучит банально. Но если учитывать, что хроническое воспаление считается одним из факторов риска сердечных болезней, такая «мелочь» может оказаться совсем не мелочью.

Обычная щётка – а разговор уже не только о белоснежной улыбке.

Кто бы подумал, что всё начинается с двух минут у раковины?















