Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс

Он подчеркивает, что русскоязычный и недавно закрытый канал LR4 никогда не вернется в прежнее состояние в общественное пространство Латвии.

Аболиньш обещает, что в ближайшем будущем также будут объявлены тендеры на использование бывших частот LR4 Вентспилс и Лиепая.

Уже было объявлено, что лицензия на вещание телеканала LR4 была отозвана с 1 января.

Последний день вещания LR4 был 31 декабря.

Также сообщалось, что Совет общественных электронных СМИ утвердил стратегические приоритеты, разработанные Советом общественных СМИ Латвии на 2026-2029 годы, которые, среди прочего, предусматривают структурные изменения в русском канале LR4, и его существование в нынешнем формате, или линейном вещании, до конца 2025 года.

В начале апреля 2024 года началось слияние Латвийского радио и Латвийского телевидения, в результате которого две государственные компании объединились, образовав LSM, которая начала свою деятельность 1 января 2025 года.

