Русское радио LR4 «никогда не вернется»: частота выставлена на конкурс

© LETA 20 февраля, 2026 07:57

LETA

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) объявил тендер на право вещания на латышском языке на бывшей Рижской радиостанции "Латвияс Радио 4" (LR4) на частоте 107,7 мегагерц (МГц), сообщает председатель NEPLP Иварс Аболиньш.

Он подчеркивает, что русскоязычный и недавно закрытый канал LR4 никогда не вернется в прежнее состояние в общественное пространство Латвии.

Аболиньш обещает, что в ближайшем будущем также будут объявлены тендеры на использование бывших частот LR4 Вентспилс и Лиепая.

Уже было объявлено, что лицензия на вещание телеканала LR4 была отозвана с 1 января.

Последний день вещания LR4 был 31 декабря.

Также сообщалось, что Совет общественных электронных СМИ утвердил стратегические приоритеты, разработанные Советом общественных СМИ Латвии на 2026-2029 годы, которые, среди прочего, предусматривают структурные изменения в русском канале LR4, и его существование в нынешнем формате, или линейном вещании, до конца 2025 года.

В начале апреля 2024 года началось слияние Латвийского радио и Латвийского телевидения, в результате которого две государственные компании объединились, образовав LSM, которая начала свою деятельность 1 января 2025 года.
 

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (4)

Я бы с удовольствием доверил управление Латвией создателю Bolt: Андрей Козлов

Браже: Россия тянет время на мирных переговорах

Россия тянет время на мирных переговорах, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Россия тянет время на мирных переговорах, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Загрузка

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Это вместо того, чтобы сообщить приезжим про Метини?! Ланга согласна с Ратниексом

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

В четверг вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал в соцсетях свои возмущенный пост по поводу того, что латвийский МИД поздравил верующих мусульман с началом Рамадана. На эту публикацию тут же отреагировала и депутат Рижской думы от Нацблока Лиана Ланга.

«Можно посмеяться, но не до смеха»: пример абсурда, убивающего малый бизнес

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, будто предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в программе TV24 «STOPkadri» рассказал Армандс Пуче. «Можно было бы смеяться, но совсем не до смеха!» — говорит ведущий передачи.

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, будто предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в программе TV24 «STOPkadri» рассказал Армандс Пуче. «Можно было бы смеяться, но совсем не до смеха!» — говорит ведущий передачи.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Тайный кабинет и 180 детей: суд приговорил учителя-насильника из Земгале

Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Дело «Бреманис против Латвии»: Европейский суд вынес решение

Европейский суд по правам человека отклонил жалобы по делу «Бреманис и другие против Латвии», одним из заявителей по которому был депутат Рижской думы Рудольф Бреманис (SV/JA).

Европейский суд по правам человека отклонил жалобы по делу «Бреманис и другие против Латвии», одним из заявителей по которому был депутат Рижской думы Рудольф Бреманис (SV/JA).

