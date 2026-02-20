Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

В Латвии пересчитали иностранных студентов: откуда больше всего?

© LETA 20 февраля, 2026 08:55

Важно 0 комментариев

В последние годы число иностранных студентов, в том числе из третьих стран, выросло. Есть университеты, где их количество значительно, например, Рижский технический университет (РТУ) и высшая школа бизнеса "Turība".

Чтобы предотвратить возможность использования гражданами третьих стран своего обучения в качестве предлога, чтобы попасть в Латвию, будут введены более строгие механизмы контроля, например, возможность быстрого отчисления за пропуски занятий.

Вклад иностранных студентов значителен, учитывая нисходящую демографическую кривую. Этот учебный год был одним из последних, когда число местных студентов в латвийских вузах увеличилось, но в ближайшие годы следует ожидать снижения, сказала директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Лене Левада.

В такой ситуации интернационализация высшего образования и более тесное сотрудничество с зарубежными странами приобретают важное значение.

В настоящее время число иностранных студентов составляет 16% от общего числа студентов, а именно 12 343 человека, из которых 75% или 9 073 являются гражданами третьих стран.

Наибольшее количество иностранных студентов обучается в Рижском университете имени Страдиньша - 3 112 человек, где граждане третьих стран составляют наименьшую долю - 457 человек; в РТУ ситуация обратная - из 2 570 студентов только 74 являются гражданами стран ЕС и ЕЭЗ.

Наибольшее число иностранных студентов приходится на Индию (3 508), Узбекистан (1 372), Швецию (1 014), Украину (671), Германию (663), Шри-Ланка (662), Финляндию (581), Турцию (535), Азербайджан (473), Россию (417).

Большинство студентов обучаются по программам бакалавриата или профессиональной подготовке второго уровня (медицина, ветеринария) - они составляют около 70%.

Большинство иностранцев выбирают социальные науки, бизнес и право (5042), далее следуют здравоохранение и социальная сфера (3330), а также STEM (918).

Что касается отчислений, то их доля составляет примерно 30%, и большинство отчислений происходит на первом курсе. В настоящее время правовая база позволяет иностранным студентам менять университет после отчисления, и некоторые из них пользуются этой возможностью. Если этого не сделать, им приходится покидать Латвию.

В настоящее время единой стратегии привлечения иностранных студентов нет, поэтому она разрабатывается совместно с Рижским университетом имени Страдиньша.

"Совершенно ясно, что без международного сотрудничества и интернационализации обойтись нельзя, но больше внимания следует уделять не столько странам происхождения студентов, сколько их способности учиться и завершить обучение, а также их карьере после окончания вуза, включая участие в латвийском рынке труда", - отметила Левада.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш
Важно

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился
Важно

Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога
Важно

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Мир 12:52

Мир 0 комментариев

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Читать
Загрузка

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

Читать

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

Мир 12:38

Мир 0 комментариев

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Читать

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Читать

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Всюду жизнь 12:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Читать