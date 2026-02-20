Браже: Россия тянет время на мирных переговорах

Она отметила, что Россия ни в коем случае не изменила своих стратегических целей. "Поэтому формат переговоров с российской стороны - это затягивание времени. Это не добросовестные переговоры".

В то же время технические переговоры с участием руководителей разведки связаны с мониторингом и подобными вопросами, если перемирие все же будет достигнуто, добавила министр.

"Но главного - политической воли к прекращению войны - не видно", - подчеркнула она.

Браже сказала, что 20-й пакет санкций ЕС против России изначально был очень сильным, но видно, что несколько стран пытаются его ослабить. Работа по достижению соглашения продолжается.

В целом, по оценке министра, в странах Европы и НАТО есть как политическая, так и практическая поддержка Украины, но важно добиться этой поддержки на глобальном уровне, отражая то, что на самом деле происходит в Украине. Например, российская дезинформация очень сильна в африканских странах, отметила министр.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что результаты мирных переговоров в Женеве во вторник были недостаточными, но призвал продолжить переговоры в феврале.