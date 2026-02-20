Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Погода в выходные: снег, дождь и сильный ветер

20 февраля, 2026 09:42

Важно 0 комментариев

В начале последней недели февраля на всей территории Латвии ожидается оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале недели еще сохранялись холодные ночи, когда местами в южных регионах столбик термометра опускался ниже -30 градусов. Во второй половине недели на территорию Латвии постепенно переместится более теплая воздушная масса, и температура воздуха значительно повысится.

В ближайшие ночи воздух на востоке страны будет не холоднее -10, -14 градусов, а к концу недели и в начале следующей недели на всей территории страны ожидается оттепель.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни погода станет более динамичной: во многих районах Латвии ожидаются осадки, сначала в виде снега, а по мере прогревания воздуха переходящие в мокрый снег и дождь. В отдельные дни на побережье будет дуть порывистый ветер.

В пятницу будет облачно, временами с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, на побережье теплее, днем потеплеет до -2, -7 градусов, на западе до +1, -2 градуса.

В субботу небо местами прояснится, но с середины дня облака принесут снег и мокрый снег в западные и центральные районы. Со второй половины ночи будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, усиливающийся на побережье до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -6, -11 градусов, в Курземе и на побережье -2, -6 градусов, днем -1, -4 градуса.

В воскресенье облака полностью закроют небо, и по Латвии пройдет обширная зона осадков - преимущественно снег ночью, переходящий в мокрый снег и дождь днем. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. С постепенным приходом более теплой воздушной массы ночная температура составит -1, -6 градусов, а днем будет +1, +3 градуса.

В начале последней недели февраля тоже будет достаточно тепло, местами столбик термометра будет колебаться около нуля, но в отдельные дни, особенно в темное время суток, будет сохраняться минусовая температура. Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя.

Главные новости

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала
Важно

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала (2)

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш
Важно

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов
Важно

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

12:52

Мир 0 комментариев

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

12:43

Важно 0 комментариев

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

12:38

Мир 0 комментариев

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

12:23

Важно 0 комментариев

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

12:21

Важно 0 комментариев

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

12:19

Важно 0 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

12:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

