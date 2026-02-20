Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уколы отменяются? Учёные тестируют спрей в нос, который может заменить все зимние прививки

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 10:34

Наука 0 комментариев

Представьте: вместо нескольких ежегодных уколов – один спрей в нос. Без игл. Без очередей. И с защитой сразу от целого набора зимних напастей.

Учёные из Stanford Medicine сообщили о разработке универсальной формулы вакцины, протестированной на мышах. Препарат вводится через нос и, по данным исследователей, обеспечивает широкую защиту от различных респираторных угроз.

Речь идёт не только о гриппе и Covid. В списке – простуда, аллергические реакции, другие респираторные вирусы, бактерии, способные вызвать сепсис, и даже пылевые клещи.

Главная особенность – необычный механизм действия. Вместо того чтобы «нацеливаться» на конкретный вирус, вакцина имитирует сигналы, которыми иммунные клетки обмениваются во время инфекции. То есть организм как бы заранее получает «инструкцию», как реагировать.

Если технология будет успешно адаптирована для людей, она потенциально сможет заменить несколько ежегодных прививок от сезонных инфекций. Более того – такая платформа теоретически способна защитить и от новых пандемических угроз.

По словам ведущего автора исследования доктора Бали Пулендрана, препарат может стать доступным для людей через пять-семь лет. Однако другие специалисты предупреждают: универсальная вакцина – задача крайне сложная. Безопасность и разнообразие иммунных реакций у людей остаются серьёзным вызовом.

Пока испытания проводились только на животных. Но сама идея – одна защита вместо целой серии уколов – уже звучит как сценарий ближайшего будущего.
 

