Реально шпион или подставили? От СГБ требуют объяснений о недопусках к гостайне

Служба государственной безопасности (СГБ) должна объяснять общественности, почему отдельным муниципальным чиновникам не выдаются допуски к государственной тайне, чтобы люди знали, что на то есть серьезные причины и это не сведение политических счетов, заявил политолог Юрис Розенвалдс.

Ссылаясь на решение СГБ не выдавать допуск к государственной тайне ныне отстраненному от должности мэру Резекне Александру Барташевичу, Розенвалдс заявил, что в коммуникации СГБ по этим вопросам есть недостатки.

"Я бы все же хотел услышать объяснение, почему Барташевич не получил доступа, не только от него, но и от СГБ. В противном случае, я думаю, наша жажда секретности зашла слишком далеко. В конце концов, учреждение, которое не предоставляет доступ, должно найти возможность проинформировать общественность. В противном случае Барташевич, как показывают интервью, становится почти героем в Резекне.

Политолог добавил, что решение потребовать от руководителей самоуправлений доступа к гостайне увеличит число серых кардиналов, которые будут руководить процессами в местных органах власти из-за кулис.

Директор аналитического центра "Providus" Санда Лиепиня добавила, что следует также учитывать, что уровень доверия к местным органам власти как минимум вдвое выше, чем к Сейму и Кабинету министров, и отказ в выдаче допусков часто воспринимается как выпад центральной власти против активных лидеров самоуправлений: "Потому что самоуправления пользуются большей поддержкой населения, доверие к ним выше".

(Lsm.lv)