Реально шпион или подставили? От СГБ требуют объяснений о недопусках к гостайне

20 февраля, 2026 11:42

Служба госбезопасности должна объяснять, почему должностным лицам не выдаются допуски к государственной тайне

Служба государственной безопасности (СГБ) должна объяснять общественности, почему отдельным муниципальным чиновникам не выдаются допуски к государственной тайне, чтобы люди знали, что на то есть серьезные причины и это не сведение политических счетов, заявил политолог Юрис Розенвалдс.

Ссылаясь на решение СГБ не выдавать допуск к государственной тайне ныне отстраненному от должности мэру Резекне Александру Барташевичу, Розенвалдс заявил, что в коммуникации СГБ по этим вопросам есть недостатки.

"Я бы все же хотел услышать объяснение, почему Барташевич не получил доступа, не только от него, но и от СГБ. В противном случае, я думаю, наша жажда секретности зашла слишком далеко. В конце концов, учреждение, которое не предоставляет доступ, должно найти возможность проинформировать общественность. В противном случае Барташевич, как показывают интервью, становится почти героем в Резекне.

Политолог добавил, что решение потребовать от руководителей самоуправлений доступа к гостайне увеличит число серых кардиналов, которые будут руководить процессами в местных органах власти из-за кулис.

Директор аналитического центра "Providus" Санда Лиепиня добавила, что следует также учитывать, что уровень доверия к местным органам власти как минимум вдвое выше, чем к Сейму и Кабинету министров, и отказ в выдаче допусков часто воспринимается как выпад центральной власти против активных лидеров самоуправлений: "Потому что самоуправления пользуются большей поддержкой населения, доверие к ним выше".

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш
Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога
А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился
Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

