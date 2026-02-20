«Rail Baltica» больше не соответствует тому, что было обещано эстонскому парламенту в 2017 году. Высокоскоростная линия превратилась в местный маршрут, «два пути сокращены до одного, а затраты увеличились в четыре раза», подчеркивает автор.

Он также напоминает о выводах Европейской счетной палаты – проект не сможет конкурировать с автомобильным транспортом в сфере грузовых перевозок, а пассажиропоток будет намного меньше, чем прогнозировалось.

В качестве отрицательного примера Оя приводит как раз Латвию: рост затрат на строительство терминала RB в аэропорту Риги – с первоначально запланированных 250 миллионов евро до 430 миллионов евро после открытия тендера.

Он также напоминает о парадоксе: в Риге строится инфраструктура центрального вокзала, «но самой железной дороги через столицу не будет». Оя также подчеркивает, что население Латвии и Эстонии сокращается, и маловероятно, что в ближайшие 50 лет оно значительно увеличится, поэтому прогнозы о миллионах пассажиров являются чрезмерно оптимистичными.

Между тем, общие затраты на проект в Эстонии достигли 3,8 миллиарда евро, и, как предупреждает Оя, риторика о 85% финансировании со стороны ЕС «неуместна», поскольку проекты такого масштаба часто превышают изначальный бюджет на 50–200%. В ответ на аргумент, что проект уже нельзя остановить, Оя ссылается на юридическую оценку Государственного контроля Эстонии: «Эстония может отказаться от проекта без существенных санкций или значительных затрат».

В заключении статьи Оя выдвигает требование: «Проект RB необходимо немедленно остановить».

Он призывает следующее правительство Эстонии прекратить государственное финансирование, выйти из совместного предприятия и направить средства на модернизацию существующих дорог и железных дорог, в том числе на улучшение связи с Латвией по существующим линиям.