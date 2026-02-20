Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica (1)

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 12:38

Мир 1 комментариев

LETA

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

«Rail Baltica» больше не соответствует тому, что было обещано эстонскому парламенту в 2017 году. Высокоскоростная линия превратилась в местный маршрут, «два пути сокращены до одного, а затраты увеличились в четыре раза», подчеркивает автор.

Он также напоминает о выводах Европейской счетной палаты – проект не сможет конкурировать с автомобильным транспортом в сфере грузовых перевозок, а пассажиропоток будет намного меньше, чем прогнозировалось.

В качестве отрицательного примера Оя приводит как раз  Латвию: рост затрат на строительство терминала RB в аэропорту Риги – с первоначально запланированных 250 миллионов евро до 430 миллионов евро после открытия тендера.

Он также напоминает о парадоксе: в Риге строится инфраструктура центрального вокзала, «но самой железной дороги через столицу не будет». Оя также подчеркивает, что население Латвии и Эстонии сокращается, и маловероятно, что в ближайшие 50 лет оно значительно увеличится, поэтому прогнозы о миллионах пассажиров являются чрезмерно оптимистичными.

Между тем, общие затраты на проект в Эстонии достигли 3,8 миллиарда евро, и, как предупреждает Оя, риторика о 85% финансировании со стороны ЕС «неуместна», поскольку проекты такого масштаба часто превышают изначальный бюджет на 50–200%. В ответ на аргумент, что проект уже нельзя остановить, Оя ссылается на юридическую оценку Государственного контроля Эстонии: «Эстония может отказаться от проекта без существенных санкций или значительных затрат».

В заключении статьи Оя выдвигает требование: «Проект RB необходимо немедленно остановить».

Он призывает следующее правительство Эстонии прекратить государственное финансирование, выйти из совместного предприятия и направить средства на модернизацию существующих дорог и железных дорог, в том числе на улучшение связи с Латвией по существующим линиям.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

