Ринкевич вернул в Сейм закон о пенсиях по выслуге судей и прокуроров

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, новый закон по сравнению с действующим предусматривает изменения в нескольких аспектах, касающихся судей. В частности, он увеличивает стаж работы, необходимый для получения специальной пенсии - в настоящее время это пенсия по выслуге - с 20 до 25 лет. Закон также пересматривает порядок расчета специальной пенсии, предусматривая, что теперь она рассчитывается на основе вознаграждения, полученного за 120-месячный период, который заканчивается за два месяца до увольнения. Закон также ограничивает размер специальной пенсии, снижая на 5% как минимальный, так и максимальный размер специальной пенсии, а также размер специальной пенсии в случае увольнения судьи по состоянию здоровья.

В своем письме председателю Сейма Дайге Миерине президент Латвии обращает внимание на то, что и цель закона, и аннотация к нему справедливо подчеркивают принцип независимости судебной власти, закрепленный в Конституции, и индивидуальные гарантии независимости судей.

Президент подчеркивает, что в современных геополитических условиях, когда сохранение демократического правового государства особенно важно, любое сознательное или неосознанное ослабление гарантий независимости судебной власти и судей недопустимо.

По его мнению, конституционные гарантии независимости судей означают, что вопрос социальных гарантий для судей - специальных пенсий - принципиально отличается от регулирования других пенсий, и аргументы, обосновывающие общую реформу системы пенсий по выслуге, не должны прямо применяться к судьям.