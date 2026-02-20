Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп дал приказ рассекретить документы Пентагона по НЛО

20 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, заявил, что поручил Министерству обороны и другим ведомствам начать подготовку к публикации правительственных документов, касающихся поиска внеземной жизни и неопознанных летающих объектов. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, объяснив решение "огромным общественным интересом" к теме.

"Учитывая огромный интерес, я поручаю министру войны, а также другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания государственных материалов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НВЯ) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любых других данных, имеющих отношение к этим крайне сложным, но чрезвычайно интересным и важным вопросам", - написал президент в посте, опубликованном в 2 часа ночи. Трамп не уточнил, какие именно документы могут быть рассекречены, в каком объеме и в какие сроки они станут доступными общественности.

Повод: вирусная реплика Обамы

Поводом для заявления Трампа стали слова его предшественника, экс-президента США Барака Обамы, прозвучавшие в подкасте на прошлых выходных. Отвечая на вопрос ведущего Брайана Тайлера Коэна о том, "реальны ли инопланетяне", Обама в шутливой форме сказал: "Они существуют, но я их не видел. Их не держат в... как это называлось? В Area 51. Нет же какого-то подземного бункера для них - если только не существует гигантского заговора, в рамках которого все это скрыли даже от президента США".

Реплика Обамы быстро разошлось в социальных сетях и вызвала волну обсуждений. Вскоре после этого экс-президент опубликовал разъяснение в сети Instagram. "Я пытался придерживаться веселого стиля блиц-интервью, но раз уж это привлекло внимание, позвольте уточнить. Статистически вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то там довольно высока. Но расстояния между звездными системами настолько велики, что шансы того, что нас когда-либо посещали инопланетяне, минимальны. За время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации контактировали с нами. Честно!", - написал в своем посте Обама.

 Обвинения Трампа в "разглашении секретов"

Тем не менее Дональд Трамп отреагировал резко. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он обвинил Обаму в том, что тот якобы использовал засекреченную информацию.

"Он взял это из секретных данных. Он не имеет права так делать", - заявил Трамп, назвав действия бывшего президента "большой ошибкой". На вопрос, видел ли он сам какие-либо доказательства существования инопланетян, Трамп ответил уклончиво: "Я не знаю, настоящие они или нет".  Позже он добавил, что, рассекретив материалы, может "спасти Обаму от неприятностей". Белый дом первоначально отказался от дополнительных комментариев по этому поводу. Пресс-секретарь администрации Кэролайн  Ливитт, комментируя слухи о якобы готовящейся "речи Трампа об инопланетянах", с улыбкой заявила журналистам, что для нее это новость.

В 2022 году высокопоставленные военные заявили, что у них нет никаких данных, указывающих на визиты инопланетян на Землю или крушения внеземных аппаратов. Аналогичный вывод содержится и в докладе Пентагона за 2024 год, в котором отмечается, что расследования, проводившиеся американскими властями со времен окончания Второй мировой войны, не выявили доказательств существования инопланетных технологий. Большинство зафиксированных наблюдений удалось объяснить обычными объектами или природными и техническими явлениями, включая беспилотники.

Комментарии (0)
Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога (1)

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО)

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

