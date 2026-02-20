Трамп дал приказ рассекретить документы Пентагона по НЛО

"Учитывая огромный интерес, я поручаю министру войны, а также другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и рассекречивания государственных материалов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НВЯ) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любых других данных, имеющих отношение к этим крайне сложным, но чрезвычайно интересным и важным вопросам", - написал президент в посте, опубликованном в 2 часа ночи. Трамп не уточнил, какие именно документы могут быть рассекречены, в каком объеме и в какие сроки они станут доступными общественности.

Повод: вирусная реплика Обамы

Поводом для заявления Трампа стали слова его предшественника, экс-президента США Барака Обамы, прозвучавшие в подкасте на прошлых выходных. Отвечая на вопрос ведущего Брайана Тайлера Коэна о том, "реальны ли инопланетяне", Обама в шутливой форме сказал: "Они существуют, но я их не видел. Их не держат в... как это называлось? В Area 51. Нет же какого-то подземного бункера для них - если только не существует гигантского заговора, в рамках которого все это скрыли даже от президента США".

Реплика Обамы быстро разошлось в социальных сетях и вызвала волну обсуждений. Вскоре после этого экс-президент опубликовал разъяснение в сети Instagram. "Я пытался придерживаться веселого стиля блиц-интервью, но раз уж это привлекло внимание, позвольте уточнить. Статистически вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то там довольно высока. Но расстояния между звездными системами настолько велики, что шансы того, что нас когда-либо посещали инопланетяне, минимальны. За время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации контактировали с нами. Честно!", - написал в своем посте Обама.

Обвинения Трампа в "разглашении секретов"

Тем не менее Дональд Трамп отреагировал резко. Выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One, он обвинил Обаму в том, что тот якобы использовал засекреченную информацию.

"Он взял это из секретных данных. Он не имеет права так делать", - заявил Трамп, назвав действия бывшего президента "большой ошибкой". На вопрос, видел ли он сам какие-либо доказательства существования инопланетян, Трамп ответил уклончиво: "Я не знаю, настоящие они или нет". Позже он добавил, что, рассекретив материалы, может "спасти Обаму от неприятностей". Белый дом первоначально отказался от дополнительных комментариев по этому поводу. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт, комментируя слухи о якобы готовящейся "речи Трампа об инопланетянах", с улыбкой заявила журналистам, что для нее это новость.

В 2022 году высокопоставленные военные заявили, что у них нет никаких данных, указывающих на визиты инопланетян на Землю или крушения внеземных аппаратов. Аналогичный вывод содержится и в докладе Пентагона за 2024 год, в котором отмечается, что расследования, проводившиеся американскими властями со времен окончания Второй мировой войны, не выявили доказательств существования инопланетных технологий. Большинство зафиксированных наблюдений удалось объяснить обычными объектами или природными и техническими явлениями, включая беспилотники.