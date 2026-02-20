Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Власть использует незнание людей как источник дохода: как у старика долг в СГД появился

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 11:41

Важно 0 комментариев

"Агентство, которое работает по заповедям. Есть и такие в Латвии. Речь конкретно идёт о Государственном агентстве социального страхования (VSAA), которое на практике демонстрирует буквальное исполнение хотя бы одного библейского стиха. А именно: «ибо всякому имеющему дано будет, и преумножится; а у неимеющего отнимется и то, что он имеет». Ситуация простая, с удовольствием изложу её, поскольку считаю, что в эту ловушку может угодить кто-нибудь ещё", - пишет на pietiek.com Янис Озолс - человек предпенсионного возраста, попавший в дикую ситуацию из-за незнания нового закона.

"Я безработный предпенсионного возраста, который иногда берётся за подённые работы у людей, гарантированно выплачивающих все налоги и не пытающихся меня обмануть. VSAA не позволит соврать: у работы есть ещё и социальная, и коммуникативная функция, которая помогает людям в годах чувствовать себя нужными и полезными.

Так вот, в 2024–2025 годах у меня было несколько таких работ, все налоги за меня уплатили, и история давно забыта.

Но в феврале 2026 года приходит письмо от СГД (VID): долг, конкретные проценты за просрочку и коллектор, подстерегающий за углом.

VID, выслушав мои возражения, переадресовал меня к VSAA — именно оттуда, мол, поступила информация о взыскании налога.

VSAA, в свою очередь, поразил меня гениальным объяснением: мои доходы якобы никогда не достигают уровня минимальной зарплаты, поэтому данная сумма с меня удержана.

И, разумеется, ссылка на недавно принятый закон. И, разумеется, я понимаю всю необоснованность своего гнева, своё полное бессилие — и эту сумму плачу.

Но осадочек остался.

Во-первых, пенсионеры не ходят с юристом за спиной. Во-вторых, сами чиновники в сфере законодательства очень часто не знают, что и зачем они делают. Пенсионеры не читают «Latvijas Vēstnesis», многие даже с компьютером не работают.

И такой штраф за выполненную работу приходит именно тогда, когда заработанные деньги давно потрачены и некоторым приходится месяц сидеть на голодном пайке.

А теперь вопросы.

Стимулируют ли такие случаи пенсионеров подрабатывать? Это способ укреплять лояльность государству? Очевидно, что нет.

Может быть, ясно видя, что имеешь дело с неинформированным человеком без юридического образования, достаточно было бы телефонного звонка, предупреждения, простого разъяснения ситуации? А не бить с плеча штрафом, который надолго сажает пенсию на строгую диету?

Кто именно принимал такие законы, которые бьют по самым незащищённым? Те же самые люди, которые, в отличие от Литвы и Эстонии, передают управление пенсионными фондами «частным инвесторам», которые во времена кризиса уже не в состоянии прибыльно управлять пенсионными фондами и в итоге оказываются в убытке?

Те, кто никогда и нигде не отвечает за свою работу и последствия своих решений — от «Rail Baltica» до «Air Baltic»?

Я понимаю, что это риторические вопросы, на которые никто не ответит. Поэтому мне осталось только заплатить и молчать.

Буду ли я официально ещё работать на подённых работах? Определённо нет. У меня больше нет уверенности, что через год или два кому-то что-то не понравится и не появятся новые долги в результате новых законов.

Вывод однозначен: власть использует неинформированность самых незащищённых граждан как источник дохода. Это асоциально, аморально и порождает чувство незащищённости.

И совершенно не соответствует аббревиатуре VSAA".

