А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога (1)

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 11:00

Важно 1 комментариев

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

В течение последних 5–8 лет мы в кафедре дерматовенерологии ЛУ ежегодно обучаем около 100 (ста) студентов 4-го курса ЛУ. Из них около 40 были иностранными студентами, каждый из которых платил за обучение около 9000 евро в год, в то время как большая часть (около 40–45) латвийских студентов занимали платные места - около 3000 евро в год. Это означает, что ЛУ получала от студентов 4-го курса MF около 480 000 евро в год, плюс еще деньги из государственного бюджета.

Однако в кафедре дерматовенерологии ЛУ MF мы работали только двое преподавателей – я и доцент. До 30 июня 2023 года, пока я был заведующим кафедрой дерматовенерологии и профессором, ЛУ платил мне менее 1200 евро в месяц (я получал 830 евро в месяц). Ассоциированному профессору, которому разрешили работать в ЛУ только на 0,3 ставки, платили менее 700 евро в месяц, хотя мы обучали всех иностранных студентов 4-го курса ЛУ дерматовенерологии на английском языке, которые каждый год платили ЛУ около 9000 евро. А также всех латвийских студентов.

Поскольку я много раз критиковал ЛУ за это и указывал на несправедливость, несоразмерность, то с 1 июля 2023 года ЛУ разрешила и фактически заставила меня, избранного профессора ЛУ, работать на основной работе только на 0,1 ставки с зарплатой 198 евро в месяц (на руки 146 евро в месяц)! Я считаю, что это явная несправедливость!

Хотелось бы также знать, почему руководство ЛУ так дискриминирует меня и мою семью – потому что: 1. у меня более высокий научный индекс (индекс Хирша у меня 15), чем у упомянутых высокооплачиваемых сотрудников? 2. или потому, что я вместе с женой, врачом Гунтой Рубиней, воспитали и обучили 5 детей, которые все получили высшее образование и все работают на благо Латвии? 3. Или потому, что в свое время я отказался сотрудничать с КГБ (Комитетом государственной безопасности)?

4. Или потому, что мой отец Янис Рубинс в 1950 году был осужден (10 лет в сибирской тюрьме) за антикоммунистическую деятельность (статья 58-10.1.d Уголовного кодекса)? 5. Или потому, что брат моего отца, врач Альфред Рубинс, был награжден Орденом Трёх звёзд, участвовал в борьбе за свободу Латвии, был подполковником латвийской армии?

6. Или потому, что я, как бывший депутат Сейма ЛР, находясь в оппозиции, критиковал правящую партию и правительство и призывал не допускать разграбления Латвии и не платить несоразмерно высокие зарплаты, в то время как большая часть граждан Латвии живет в бедности?»

Комментарий Press.lv:

А мы добавим несколько штрихов к биографии г-на Рубинса.

В 1992 году Рубинс вступил в партию "Tēvzemei un Brīvībai", но в 1994 году вышел из нее, не получив поддержки для выдвижения на руководящую должность в Рижском медицинском институте. На выборах в 13-й Сейм безуспешно баллотировался от вновь созданного партийного объединения «Latviešu Nacionālisti». От этого же списка баллотировался на выборах в Европейский парламент 2019 года, но не был избран.

"Tēvzemei un Brīvībai" – как же, как же, помним. Ну, а название «Latviešu Nacionālisti» говорит само за себя. Перед нами тот случай, когда вроде и хочется посочувствовать человеку, да рука не поднимается. Потому что понимаешь – попади он во власть, ох, понеслась бы националистическая телега по кочкам. Нет уж, ну нафиг таких борцов за справедливость.

Комментарии (1)

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала (2)

Путин проиграл эту войну и готовится отомстить: майор Слайдиньш

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Венесуэла приняла закон об амнистии политзаключенных (1)

Мир 1 комментариев

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон об амнистии, который может привести к освобождению сотен политических заключенных, осужденных за противодействие правительству. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

Всё ещё говорят с малышами на русском? Почему дети приходят в первый класс с разным уровнем госязыка (1)

Важно 1 комментариев

С сентября 2023 года детские сады работают только на латышском языке, а дошкольное образование в Латвии является обязательным. Однако школы отмечают, что первоклассники приходят с очень разным уровнем владения государственным языком. В самих детсадах переход считают успешным — так ответили 98% участников недавнего опроса. Почему оценки расходятся и насколько строго соблюдается требование работать на латышском, выясняли журналисты LSM.

«Бессмысленный монстр, сжирающий сотни миллионов»: в Эстонии тоже прозрели насчёт Rail Baltica (1)

Мир 1 комментариев

«Бессмысленный монстр», который «пожирает сотни миллионов из государственного бюджета и уничтожает природу Эстонии», - так назвал проект «Rail Baltica» в статье, опубликованной в эстонском издании Postimees, доктор Эндельс Оя. Кажется в Эстонии тоже начинают прозревать.  

Это было последней каплей: полиция ищет свидетелей драки между велосипедистом и водителем Volvo (1)

Важно 1 комментариев

У торгового центра «Rīga Plaza» на этой неделе разгорелся дорожный конфликт, который закончился дракой. Велокурьер и водитель «Volvo» не поделили дорогу — спор быстро перешёл от слов к кулакам. Потасовку сняли на видео, а пассажирка автомобиля безуспешно пыталась разнять мужчин, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов (1)

Важно 1 комментариев

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

Водитель автобуса остался без ног, пассажиры с тяжелыми переломами: ДТП на Лиепайском шоссе (ВИДЕО) (1)

Важно 1 комментариев

Водителю автобуса ампутировали ноги. Серьезная авария на Лиепайском шоссе предположительно произошла по вине водителя фуры — гражданина Индии. В настоящее время установлено, что причиной столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Добельском крае, волости Яунберзе, на Лиепайском шоссе стал водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. К сожалению, несколько человек получили очень серьезные травмы, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Банкир почти год ездил «зайцем»: схема вскрылась только в суде (1)

Всюду жизнь 1 комментариев

Бывший топ-менеджер HSBC, 53-летний Джозеф Моллой, оказался в центре скандала. Выяснилось: почти год он систематически недоплачивал за поездки в лондонских пригородных поездах.

