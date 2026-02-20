В течение последних 5–8 лет мы в кафедре дерматовенерологии ЛУ ежегодно обучаем около 100 (ста) студентов 4-го курса ЛУ. Из них около 40 были иностранными студентами, каждый из которых платил за обучение около 9000 евро в год, в то время как большая часть (около 40–45) латвийских студентов занимали платные места - около 3000 евро в год. Это означает, что ЛУ получала от студентов 4-го курса MF около 480 000 евро в год, плюс еще деньги из государственного бюджета.

Однако в кафедре дерматовенерологии ЛУ MF мы работали только двое преподавателей – я и доцент. До 30 июня 2023 года, пока я был заведующим кафедрой дерматовенерологии и профессором, ЛУ платил мне менее 1200 евро в месяц (я получал 830 евро в месяц). Ассоциированному профессору, которому разрешили работать в ЛУ только на 0,3 ставки, платили менее 700 евро в месяц, хотя мы обучали всех иностранных студентов 4-го курса ЛУ дерматовенерологии на английском языке, которые каждый год платили ЛУ около 9000 евро. А также всех латвийских студентов.

Поскольку я много раз критиковал ЛУ за это и указывал на несправедливость, несоразмерность, то с 1 июля 2023 года ЛУ разрешила и фактически заставила меня, избранного профессора ЛУ, работать на основной работе только на 0,1 ставки с зарплатой 198 евро в месяц (на руки 146 евро в месяц)! Я считаю, что это явная несправедливость!

Хотелось бы также знать, почему руководство ЛУ так дискриминирует меня и мою семью – потому что: 1. у меня более высокий научный индекс (индекс Хирша у меня 15), чем у упомянутых высокооплачиваемых сотрудников? 2. или потому, что я вместе с женой, врачом Гунтой Рубиней, воспитали и обучили 5 детей, которые все получили высшее образование и все работают на благо Латвии? 3. Или потому, что в свое время я отказался сотрудничать с КГБ (Комитетом государственной безопасности)?

4. Или потому, что мой отец Янис Рубинс в 1950 году был осужден (10 лет в сибирской тюрьме) за антикоммунистическую деятельность (статья 58-10.1.d Уголовного кодекса)? 5. Или потому, что брат моего отца, врач Альфред Рубинс, был награжден Орденом Трёх звёзд, участвовал в борьбе за свободу Латвии, был подполковником латвийской армии?

6. Или потому, что я, как бывший депутат Сейма ЛР, находясь в оппозиции, критиковал правящую партию и правительство и призывал не допускать разграбления Латвии и не платить несоразмерно высокие зарплаты, в то время как большая часть граждан Латвии живет в бедности?»

Комментарий Press.lv:

А мы добавим несколько штрихов к биографии г-на Рубинса.

В 1992 году Рубинс вступил в партию "Tēvzemei un Brīvībai", но в 1994 году вышел из нее, не получив поддержки для выдвижения на руководящую должность в Рижском медицинском институте. На выборах в 13-й Сейм безуспешно баллотировался от вновь созданного партийного объединения «Latviešu Nacionālisti». От этого же списка баллотировался на выборах в Европейский парламент 2019 года, но не был избран.

"Tēvzemei un Brīvībai" – как же, как же, помним. Ну, а название «Latviešu Nacionālisti» говорит само за себя. Перед нами тот случай, когда вроде и хочется посочувствовать человеку, да рука не поднимается. Потому что понимаешь – попади он во власть, ох, понеслась бы националистическая телега по кочкам. Нет уж, ну нафиг таких борцов за справедливость.