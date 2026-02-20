Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из партии уходят люди, меня это разочаровывает. Я остаюсь: Андрей Козлов

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 12:21

Важно 0 комментариев

«Сегодня непростое время для нашей партии. Я хочу открыто сказать: я поддерживаю своего лидера — Алексея Росликов, - написал на своей странице ФБ член «Стабильности!» Андрей Козлов.

В последние недели мы видим, как из партии уходят люди. И, честно скажу, меня это разочаровывает. Со многими из них мы вместе работали, общались, находили общий язык и искренне верили, что делаем общее дело.

Но за полгода до выборов вдруг оказывается, что для кого-то личные амбиции становятся важнее той идеи, ради которой мы все объединялись.

Я убеждён: причина этих уходов — не в том, что партия работает плохо. Это не про ошибки или внутренние проблемы. Это про колоссальное давление — давление системы. И когда сегодня звучат другие объяснения, мягко говоря, вся правда не рассказывается. Тем не менее, я желаю удачи всем коллегам, которые приняли решение уйти. К большинству из них я по-прежнему отношусь с уважением. У кого-то из них действительно есть политическое будущее. У кого-то — нет.

Будем честны: за три с половиной года многие так и не смогли проявить себя ни в работе, ни в публичной политике. И если они вообще оказались в большой политике, то исключительно благодаря доверию и поддержке Алексея. Сегодня на него оказывается беспрецедентное давление — такого в современной истории Латвии ещё не было. И именно сейчас важно не разбегаться, а стоять рядом. Я — стою рядом».

Напомним, что партия «Стабильности!» во главе с Алексеем Росликовым на выборы в 14-й Сейм прошла в парламент с 11 депутатами и была пятой по величине из семи фракций. 

Ещё в 2023 году фракцию покинула Глория Гревцова, осуждённая за предоставление ложных сведений. Её место тогда занял Амиль Салимов. В 2024 году из фракции исключили Викторию Плешкане. Тогдашний руководитель фракции Алексей Росликов причину исключения не объяснял.

13 августа 2025 года сложил мандат депутата Сейма Виктор Пучка из Даугавпилса. Причиной он называл состояние здоровья, но его уход связывают с тем, что депутата направили на на проверку знаний государственного языка. 

Освободившийся мандат достался Елене Клявине, но она вышла из фракции сразу после его получения в сентябре 2025 года. Свой уход она объяснила взглядами, отличными от взглядов фракции.

Подробнее об уходе Виктора Пучки «Чайка» рассказывала здесь. 

В тот же день, вслед за Клявиней, из фракции вышла и Екатерина Дрелинга. Она тогда сказала, что это «единственный честный путь», и предпочла продолжить работу как независимый депутат, отмечает LSM. 

На прошлой неделе, 10 февраля, фракцию Сейма «Стабильности!» покинули ещё три депутата — Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов. В результате фракция распалась.

