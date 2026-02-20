Сокращение расходов более эффективно, чем повышение налогов: эксперт Банка Латвии

Однако, по его словам, если повышение налогов необходимо, то относительно более эффективны косвенные налоги, такие как акцизы или налог на добавленную стоимость.

Ткачев напомнил, что в 2029 году истекает срок действия ряда временных условий и отступлений, которые до сих пор позволяют Латвии проводить стимулирующую фискальную политику. Это означает, что в ближайшие годы потребуются меры по сокращению бюджетного дефицита и контролю над государственным долгом.

Ткачев отметил, что исторически государственный долг сокращался тремя способами: за счет фискальной консолидации, за счет ускорения экономического роста или в условиях высокой инфляции.

Экономист пояснил, что борьба с инфляцией находится в компетенции Европейского центрального банка (ЕЦБ), поэтому использовать этот инструмент не представляется возможным. Кроме того, исследования Банка Латвии показывают, что влияние инфляции на динамику долга и бюджетный баланс носит временный характер. Она может временно улучшить бюджетный баланс и увеличить номинальный валовой внутренний продукт (ВВП), но правительства часто компенсируют удорожание жизни повышением зарплат и пособий. Поэтому полагаться на инфляцию как на долгосрочное решение проблемы неоправданно.

Более быстрое развитие само по себе тоже не гарантирует сокращения долга, так как политическое давление в сторону увеличения расходов часто усиливается в условиях роста доходов, говорит экономист.

Поэтому фискальная консолидация, какой бы непривлекательной она ни казалась, является практически неизбежной частью стабилизации долга, заключил Ткачев. Однако ее эффект не автоматический и зависит от целого ряда факторов. В исследовании Банка Латвии делается вывод, что консолидация более эффективна в период экономического роста, в то время как в период рецессии она может усилить спад и не снизить соотношение долга к ВВП в той степени, в которой ожидалось.

В настоящее время государственный долг Латвии составляет 48,3% ВВП, и он значительно вырос во время двух кризисов - финансового кризиса и пандемии. По словам Ткачева, рост долга во время кризисов понятен, но более негативной тенденцией является то, что после кризисов долг не уменьшается или уменьшается недостаточно.

Ткачев отметил, что процентные платежи по государственному долгу Латвии в последние годы резко возросли и в 2024 году составят около 443 миллионов евро. Это можно сравнить с расходными статьями бюджета: в 2023 году на культуру было потрачено 364 млн евро, на высшее образование - 429 млн евро, на амбулаторное здравоохранение - 480 млн евро.

Экономист Банка Латвии признал, что долг сам по себе не хорош и не плох. Есть ситуации, когда государственные заимствования экономически оправданы, например, для поддержки экономики во время спадов и кризисов или для финансирования высокодоходных разовых государственных инвестиционных проектов. Когда правительство улучшает инфраструктуру, повышает энергоэффективность или безопасность, бизнесу становится выгоднее инвестировать, поскольку снижаются затраты и повышается предсказуемость.

Ткачев резюмировал, что в настоящее время государственный долг Латвии не очень высок, но он достаточно вырос, чтобы процентные платежи стали чувствительными для бюджета, динамика долга - чувствительной к неблагоприятным сценариям, а фискальное пространство для будущих кризисов - более ограниченным.

По мнению экономиста, для стабилизации долга потребуется сокращение дефицита, и выбор инструментов будет иметь решающее значение. Ткачев подчеркнул, что с экономической точки зрения разумнее действовать на ранних этапах - чем позже начнется корректировка, тем больше вероятность того, что она будет проведена в неподходящий момент - в период рецессии, когда консолидация будет менее эффективной и нанесет больший ущерб развитию.