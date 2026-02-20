Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сокращение расходов более эффективно, чем повышение налогов: эксперт Банка Латвии

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 13:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сокращение расходов более эффективно для уменьшения государственного долга, чем повышение налогов, так как повышение налогов может значительно замедлить экономическую активность, заявил экономист Банка Латвии Олег Ткачев на дискуссии о государственном долге, организованной Банком Латвии.

Однако, по его словам, если повышение налогов необходимо, то относительно более эффективны косвенные налоги, такие как акцизы или налог на добавленную стоимость.

Ткачев напомнил, что в 2029 году истекает срок действия ряда временных условий и отступлений, которые до сих пор позволяют Латвии проводить стимулирующую фискальную политику. Это означает, что в ближайшие годы потребуются меры по сокращению бюджетного дефицита и контролю над государственным долгом.

Ткачев отметил, что исторически государственный долг сокращался тремя способами: за счет фискальной консолидации, за счет ускорения экономического роста или в условиях высокой инфляции.

Экономист пояснил, что борьба с инфляцией находится в компетенции Европейского центрального банка (ЕЦБ), поэтому использовать этот инструмент не представляется возможным. Кроме того, исследования Банка Латвии показывают, что влияние инфляции на динамику долга и бюджетный баланс носит временный характер. Она может временно улучшить бюджетный баланс и увеличить номинальный валовой внутренний продукт (ВВП), но правительства часто компенсируют удорожание жизни повышением зарплат и пособий. Поэтому полагаться на инфляцию как на долгосрочное решение проблемы неоправданно.

Более быстрое развитие само по себе тоже не гарантирует сокращения долга, так как политическое давление в сторону увеличения расходов часто усиливается в условиях роста доходов, говорит экономист.

Поэтому фискальная консолидация, какой бы непривлекательной она ни казалась, является практически неизбежной частью стабилизации долга, заключил Ткачев. Однако ее эффект не автоматический и зависит от целого ряда факторов. В исследовании Банка Латвии делается вывод, что консолидация более эффективна в период экономического роста, в то время как в период рецессии она может усилить спад и не снизить соотношение долга к ВВП в той степени, в которой ожидалось.

В настоящее время государственный долг Латвии составляет 48,3% ВВП, и он значительно вырос во время двух кризисов - финансового кризиса и пандемии. По словам Ткачева, рост долга во время кризисов понятен, но более негативной тенденцией является то, что после кризисов долг не уменьшается или уменьшается недостаточно.

Ткачев отметил, что процентные платежи по государственному долгу Латвии в последние годы резко возросли и в 2024 году составят около 443 миллионов евро. Это можно сравнить с расходными статьями бюджета: в 2023 году на культуру было потрачено 364 млн евро, на высшее образование - 429 млн евро, на амбулаторное здравоохранение - 480 млн евро.

Экономист Банка Латвии признал, что долг сам по себе не хорош и не плох. Есть ситуации, когда государственные заимствования экономически оправданы, например, для поддержки экономики во время спадов и кризисов или для финансирования высокодоходных разовых государственных инвестиционных проектов. Когда правительство улучшает инфраструктуру, повышает энергоэффективность или безопасность, бизнесу становится выгоднее инвестировать, поскольку снижаются затраты и повышается предсказуемость.

Ткачев резюмировал, что в настоящее время государственный долг Латвии не очень высок, но он достаточно вырос, чтобы процентные платежи стали чувствительными для бюджета, динамика долга - чувствительной к неблагоприятным сценариям, а фискальное пространство для будущих кризисов - более ограниченным.

По мнению экономиста, для стабилизации долга потребуется сокращение дефицита, и выбор инструментов будет иметь решающее значение. Ткачев подчеркнул, что с экономической точки зрения разумнее действовать на ранних этапах - чем позже начнется корректировка, тем больше вероятность того, что она будет проведена в неподходящий момент - в период рецессии, когда консолидация будет менее эффективной и нанесет больший ущерб развитию.

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 20 февраля, 2026 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

