20 минут «Тетриса» — и травматические воспоминания исчезают? Учёные удивились результатам!

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 14:27

Наука 0 комментариев

Играть в «Тетрис» — и при этом лечиться. Звучит как шутка, но новое исследование говорит о другом.

Учёные выяснили, что игра в «Тетрис» может существенно снизить навязчивые травматические воспоминания, один из ключевых симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Psychiatry. Метод разработан в Уппсальском университете совместно с исследовательской организацией P1vital, при участии Оксфордскоо и Кембриджского университетов. 

Метод получил название Imagery Competing Task Intervention. Его суть — занять зрительно-пространственные зоны мозга, чтобы «перекрыть» вспышки травматических образов.

В исследовании участвовали медработники, пережившие тяжёлые события во время пандемии Covid-19. Их разделили на три группы:
— первая проходила новую визуальную интервенцию,
— вторая слушала классическую музыку,
— третья получала стандартную помощь.

Результаты оказались неожиданными.
В группе с новой методикой количество навязчивых воспоминаний снизилось с 14 в неделю до одного уже через четыре недели — это в 10 раз меньше, чем в других группах.

Через шесть месяцев 70% участников этой группы полностью избавились от флэшбэков.

Как это работает?

Сначала человек кратко вспоминает травматический эпизод. Затем его учат навыку «ментального вращения» — представлять объекты в пространстве. После этого он играет в «Тетрис» примерно 20 минут, медленно и осознанно.

Идея проста: мозг не может одновременно ярко прокручивать травматическую картинку и активно работать с визуальными фигурами.

По словам ведущего автора исследования, профессора Эмили Холмс, вмешательство максимально мягкое и практичное — его можно вписать в обычную жизнь.

Интересно и другое: вместе с уменьшением навязчивых образов снизились тревожность и симптомы депрессии, улучшилось общее самочувствие.

Обычная видеоигра — и серьёзные научные журналы.

Вопрос теперь только в одном: станет ли «Тетрис» частью будущей терапии?

