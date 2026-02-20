Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Помятые, но съедобные: магазины Lidl ввели «секретные пакеты» с овощами и фруктами

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 14:13

Важно 0 комментариев

Магазины Lidl уже некоторое время предлагают «секретные пакеты с фруктами и овощами», которые можно приобрести за 2 евро. Их содержимое каждый раз разное, но идея остается той же – в них находятся помятые или слегка поврежденные фрукты и овощи, которые можно безопасно употреблять в пищу. И пока одни радуются найденным в пакетах овощам и фруктам, другие не понимают, где такие пакеты искать.

"Пакет фруктов и овощей в Lidl за 2 евро — это как праздничный подарок. Я всегда с интересом распаковываю его дома и очень этому рада. В этот раз: 9 бананов, 6 яблок, 10 морковок", - поделила в соцсети Threads одна из покупательниц.

"Вчера я тоже нашла хороший набор. Манго, 5 бананов, 2 мандарина, грейпфрут, 2 цуккини, виноград, салат айсберг, сладкий картофель", - написала другая.

"Вчера я наконец-то тоже купила этот пакет с овощами в Lidl. Внутри были: 1 лук-порей, 1 зеленый салат, 3 груши (2 разных сортов), 1 яблоко, 3 красных апельсина, 2 маленьких огурца, 4 банана, 5 картофелин. Должна сказать, этот пакет был действительно классный", - отметила еще одна женщина.

Но многие отмечали, что никогда таких пакетов не видели. Однако найти их можно в отделе овощей и фруктов, правда их быстро разбирают. 

"Бумажный пакет с ручками, обычно заклеенный зелеными наклейками", - объясняют люди.

 

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится
Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»
«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро
Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Абола выиграла у Ланги суд и 200 евро. Но этим дело не кончится

Суд недавно рассмотрел иск телеведущей и экс-депутата Наталии Аболы к поэтессе и депутату Рижской думы Лиане Ланге о защите чести и достоинства. Поводом стала публикация Ланги в соцсетях с благодарностью СГБ и фразой о том, что «всем этим аболоподобным надо… репатриироваться», а также «Русским здесь России не будет». И вот решение суда.

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

