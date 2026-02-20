Помятые, но съедобные: магазины Lidl ввели «секретные пакеты» с овощами и фруктами

"Пакет фруктов и овощей в Lidl за 2 евро — это как праздничный подарок. Я всегда с интересом распаковываю его дома и очень этому рада. В этот раз: 9 бананов, 6 яблок, 10 морковок", - поделила в соцсети Threads одна из покупательниц.

"Вчера я тоже нашла хороший набор. Манго, 5 бананов, 2 мандарина, грейпфрут, 2 цуккини, виноград, салат айсберг, сладкий картофель", - написала другая.

"Вчера я наконец-то тоже купила этот пакет с овощами в Lidl. Внутри были: 1 лук-порей, 1 зеленый салат, 3 груши (2 разных сортов), 1 яблоко, 3 красных апельсина, 2 маленьких огурца, 4 банана, 5 картофелин. Должна сказать, этот пакет был действительно классный", - отметила еще одна женщина.

Но многие отмечали, что никогда таких пакетов не видели. Однако найти их можно в отделе овощей и фруктов, правда их быстро разбирают.

"Бумажный пакет с ручками, обычно заклеенный зелеными наклейками", - объясняют люди.