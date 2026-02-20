Ветер до 18 м/с: готова ли Латвия к метели?

Скорость ветра в порывах вырастет до 10-15 метров в секунду, а ночью и в первой половине дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. При таких условиях во многих местах возможен перенос снега по поверхности земли, что ухудшает видимость и усложняет обстановку на дорогах.

Небо будет переменно облачным, существенных осадков не ожидается. В субботу вечером с запада страны местами начнётся снег.

Температура ночью понизится до -6..-12 градусов, местами на западном побережье Курземе - до -2 градусов. Днём максимальная температура составит 0..-4 градуса.

В Риге 21 февраля осадки не прогнозируются, сквозь облака будет заметно солнце. Ночью при умеренном юго-западном ветре температура опустится до -7 градусов. Днём порывы южного ветра достигнут 13 метров в секунду, воздух прогреется до -2 градусов.