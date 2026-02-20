Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

20 февраля, 2026

Франция сохраняет максимальный — «красный» — уровень тревоги по наводнениям. На юго-запад страны обрушился шторм Педро, усилив и без того тяжёлую ситуацию после нескольких недель непрерывных дождей.

Уровкень рек в ряде регионов продожает подниматся. Почва перенасыщена влагой, поэтому даже кратковременные ливни и высокие приливы приводят к быстрому росту уровня воды.

Спасатели проводят эвакуации в наиболее уязвимых районах. В некоторых населённых пунктах фиксируются перебои с электричеством и перекрытия дорог. Власти призывают жителей не приближаться к затопленным зонам и следить за официальными сообщениями.

Синоптики предупреждают: даже если осадки ослабнут, пик паводка может быть ещё впереди.

Франция переживает один из самых напряжённых гидрометеорологических эпизодов последних лет — и борьба с водой продолжается.
 
 
 

«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

16:33

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

«Это я бахрому не посчитала»: как юрмальчанка ковёр в чистку сдавала

16:27

Интересным жизненным опытом на пользу многим поделилась в соцсетях юрмальчанка Божена Рынска. 

Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

16:27

В крупных городах Латвии постепенно заканчиваются места для традиционных захоронений. Об этом сообщает LA.LV со ссылкой на 360TV Ziņas. На фоне роста числа кремаций власти предлагают новые решения.

Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

16:22

Первая очередь военного полигона «Sēlija» обошлась примерно в 36,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство обороны. В пятницу там торжественно открыли зону боевой стрельбы - ключевой этап развития оборонной инфраструктуры страны.

А почему ректор получает 21 725 евро в месяц, а профессор 830? Крик души дерматовенеролога

16:15

«Прошу Вас объяснить мне и гражданам Латвии, при необходимости, провести проверку в Латвийском университете в связи с информацией в прессе и на Латвийском радио о непропорционально высоких зарплатах должностных лиц ЛУ - ректор ЛУ Г.Берзиньш (на фото) 21 725 евро в месяц, проректор К. Страде-Розенберга 15 293 евро в месяц, администратор А. Сарнович 10 860 евро в месяц и другим. Эти деньги берутся из государственного бюджета, что наносит ущерб многим сотрудникам и студентам ЛУ, а также, по моему мнению, народу Латвии, - пишет жалостное письмо на Pietiek.lv Андрис Рубинс.

Продали дом за долги. Но пришлось вернуть. Почему?

16:09

Верховный суд Латвии сообщил через агентство LETA о пересмотре дела, связанного с обращением взыскания на заложенную недвижимость. Речь идёт о жалобе женщины, которой не сообщили о начале исполнительного производства и продаже на аукционе имущества, заложенного совместно с супругом.

