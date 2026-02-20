35 дней дождя и новый шторм: Юго-Запад Франции уходит под воду

Уровкень рек в ряде регионов продожает подниматся. Почва перенасыщена влагой, поэтому даже кратковременные ливни и высокие приливы приводят к быстрому росту уровня воды.

Спасатели проводят эвакуации в наиболее уязвимых районах. В некоторых населённых пунктах фиксируются перебои с электричеством и перекрытия дорог. Власти призывают жителей не приближаться к затопленным зонам и следить за официальными сообщениями.

Синоптики предупреждают: даже если осадки ослабнут, пик паводка может быть ещё впереди.

Франция переживает один из самых напряжённых гидрометеорологических эпизодов последних лет — и борьба с водой продолжается.





