Фура проигнорировала знак «Стоп». Индийский водитель арестован после аварии у Апшупе

По данным полиции, за рулём грузового автомобиля находился мужчина 1990 года рождения, гражданин Индии. Автобусом управлял водитель 1973 года рождения.

Предварительная информация указывает, что водитель грузовика Volvo с прицепом не выполнил требование дорожного знака «Не останавливаясь дальше ехать запрещено» и столкнулся с автобусом, который двигался по Лиепайскому шоссе в направлении из Риги в Лиепаю.

В аварии были повреждены оба транспортных средства. Пострадали четыре человека, их доставили в медицинские учреждения. По данным программы TV3 «Degpunktā», водитель автобуса получил тяжёлые травмы - мужчине ампутировали обе ноги. В салоне находились восемь пассажиров, пятерых осмотрели медики. Сообщается о политравмах, переломах таза, костей лица и основания черепа.

На месте происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили одного человека и передали медикам. Из повреждённой фуры вытекло дизельное топливо, утечку ликвидировали.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства.