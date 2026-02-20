Можно тестировать дроны и стрелять боевыми. Полигон «Селия» уже обошёлся в 36,5 млн евро

В церемонии участвовали президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс, руководство Национальных вооружённых сил и приглашённые гости. С завершением первой очереди полигон получил начальные операционные возможности.

На территории создана логистическая зона для подразделений до уровня роты, площадка хранения боеприпасов, три стрельбища и зона для неразорвавшихся боеприпасов. Всего освоено 15 590 гектаров, что составляет около 61% запланированной площади.

«Это целенаправленная инвестиция в нашу безопасность и подтверждение решимости защищать Латвию», — заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По его словам, полигон станет крупнейшим в Балтии и уникальным в Северной Европе благодаря возможностям тестирования дронов.

Командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что новая зона позволит проводить учения с использованием боевой аммуниции, максимально приближая подготовку к реальным условиям.

«Теперь военнослужащие смогут использовать боевую муницию, делая учения максимально приближенными к боевым условиям», — подчеркнул Каспар Пуданс.

С июня 2025 года на полигоне действует центр тестирования дронов и противодроновых систем. В 2026-2029 годах запланирована вторая очередь развития, которая обеспечит полные операционные возможности и позволит проводить учения уровня бригады. К середине 2027 года здесь планируется размещение и подготовка военнослужащих Службы государственной обороны.

Решение о развитии инфраструктуры связано с принятым на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году курсом на усиление присутствия союзников в Балтии.