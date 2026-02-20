Кладбищенский кризис: где ж нас всех хоронить то будут?

Сейм во втором чтении рассматривает новый Закон о кладбищах. Документ предусматривает обязательное создание на кладбищах специальных зон для развеивания праха. Как и при обычном захоронении, факт развеивания будет фиксироваться в реестре с указанием места - например, в конкретном секторе Рижского I Лесного кладбища. Для родственников это станет официальной точкой памяти.

При этом закон не запрещает развеивать прах вне кладбищ - в природе. Однако конкретные ограничения смогут устанавливать самоуправления на своей территории.

Кремация в Латвии становится всё популярнее. Одновременно в столице уже ощущается нехватка мест в колумбариях. В Рижском II Лесном кладбище свободных ниш больше нет, поэтому город планирует строительство второго колумбария.

Таким образом, на фоне демографических изменений и изменения традиций захоронения Латвия постепенно переходит к более компактным и современным форматам прощания.