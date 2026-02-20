Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это стало последней каплей»: Юдин назвал три причины выхода из «Стабильности!»

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 16:33

Важно 0 комментариев

Политическая партия "Стабильности!" переживает непростые времена. Уголовное преследование ее лидера Алексея Росликова, угроза Генеральной прокуратуры закрыть партию по решению суда, а в минувшие две недели еще и массовый исход депутатов, которые представляли партию как на уровне Сейма, так и в столичном самоуправлении. Отчего партийные товарищи, державшиеся друг за друга многие годы, вдруг разошлись? Мы спросили у Игоря Юдина, одного из парламентариев, покинувшего фракцию "Стабильности!" и ставшего независимым депутатом Сейма.

Партию "Стабильности!" за короткий срок - неполные две недели - покинула целая плеяда политиков. Первыми, 10 февраля, о своем выходе из фракции (и соответственно из партии) заявили сразу три депутата Сейма — Илья Иванов, Игорь Юдин и Амиль Салимов. Через несколько дней о своем решении выйти из партии заявил и депутат Рижской думы Валерий Петров. И наконец, 18 февраля, партию покинул еще один депутат Сейма - Дмитрий Коваленко. После его ухода фракция "Стабильности!" в Сейме формально распалась, так как фракцию могут создать не менее пяти депутатов. Сейчас политическую силу в Сейме остались представлять четыре депутата - Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Иодко, Ефимий Клеменьев и Вилис Сруогис.

Отчего политические товарищи, прошедшие вместе не одну предвыборную кампанию вдруг разошлись? Многие из них шли вместе с самого начала своей политической карьеры, стояли у истоков - тот же Валерий Петров сооснователь партии "Стабильности!". Как говорится, вместе съели не один пуд соли, прошли через огонь и воду... Что же изменилось? Ответ на этот вопрос мы попытались узнать у Игоря Юдина:

- Я могу назвать по меньшей мере три причины, почему я лично принял решение выйти из партии, - поясняет Игорь Юдин. - Во-первых, это полная, на мой взгляд, некомпетентность нынешнего руководства фракции. Уровень работы в парламенте не достигается записыванием видео для соцсетей.

Юдин поясняет, что ежедневная работа депутата в Сейме заключается не только в том, чтобы голосовать на заседаниях. Необходимо изучать законопроекты, которые приходят от коалиции, готовить встречные предложения и подавать свои поправки. По его словам, в последнее время такой работы не было - все силы были брошены на создание видео в социальных сетях о проблемах партии, а проблемы которые прежде решались в Сейме отошли на второй, если не на третий план.

- Во-вторых, уровень коммуникации внутри партии оставляет желать лучшего. Нельзя работать вместе, если твое мнению не принимают и не слышат, - поясняет Юдин. Он признает, что Алексей Росликов бесспорно сильный лидер, но одного только этого, по его мнению, недостаточно чтобы руководить политической силой. - Лидер есть лидер, а руководитель это, наверно, все таки другое. Эти два понятия у нас были смешаны между собой, хотя я считаю, что должно быть четкое разграничение - кто лидер, кто руководитель, и кто чем занимается.

Последней причиной, которая эмоционально привела в решению выйти из партии, по словам Юдина, стало отношение к людям. Особенно к тем, кто годами работал на благо партии:

- Это стало последней каплей, которая меня выбила из колеи. Когда выяснилось, что были уволены помощники депутатов, которые работали весь этот созыв Сейма, и на их место трудоустроили своих жен! - Юдин подчеркивает, что кадровые перестановки внутри партии до последнего держались в секрете от депутатов, и сами они о них выяснили лишь когда новые сотрудники приступили к работе в Сейме. - Зашли к Илье Иванову и узнали, что его помощницей теперь числится жена Росликова. Это мне стало вообще непонятно...

В то же время сам Юдин отрицает что на его решение выйти из партии могло якобы повлиять давление спецслужб. Как он говорит, причины гораздо более жизненные и прозаические.

Комментарии (0)
