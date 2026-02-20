Навталья Абола пишет в Facebook:



"Я получила решение суда, его суть такова: суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила – в размере 200 евро. То есть судья не мог не признать её вину — это было доказано в ходе процесса мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация всё-таки была присуждена.

Но дальше начинается то, что вызывает искреннее недоумение и протест. При установленном факте нарушения суд фактически свёл ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства. Складывается впечатление, что достоинство человека оценено судом крайне низко — так же, как его оценивает ответчица – русофобка Ланга.



В суде были подтверждены факты: Наталия Абола — латышка, свободно владеет государственным языком, участница баррикад, гражданка Латвии с единственным гражданством. По закону никто не имеет права требовать её выдворения из собственной страны. Эти обстоятельства были установлены и не оспорены. Тем не менее публикация, которая по сути разжигает вражду и провоцирует общественное унижение, не получила должной правовой оценки.

Да, суд формально признал нарушение. Но назначенное наказание выглядит как минимизация ответственности и опасный сигнал обществу: подобные действия якобы не так уж серьёзны.



Я убеждена — если вина доказана, реакция правосудия должна быть соразмерной. В противном случае под удар ставится не только конкретный человек, но и сама идея защиты чести, достоинства и равенства перед законом.



О дальнейших действиях буду консультироваться с адвокатом."





Напомним,что ранее Абола заявила, что высказывание было оскорбительным и разжигало ненависть, подчеркнула, что она гражданка Латвии и патриот, и потребовала удалить публикацию, принести извинения и выплатить 10 000 евро компенсации. По её мнению, Ланга спровоцировала поток угроз и унижений в комментариях.

Защита Ланги настаивала, что это было оценочное мнение, которое нельзя «отозвать», и что свобода слова защищает даже резкие высказывания. Адвокат утверждала, что автор не несёт ответственности за комментарии других пользователей.

Судья предложил сторонам заключить мировое соглашение, однако обе отказались.





