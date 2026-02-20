Спешите видеть! Десятиметровый скелет кита стал символом ценностей Рижского зоопарка

Кит был найден 21 июля 2006 года на побережье Видземе возле Дунте. Молодой самец длиной около 10 метров весил примерно 10 тонн. После транспортировки в порт Скулте специалисты факультета ветеринарной медицины тогдашнего Латвийского сельскохозяйственного университета установили повреждения черепа, вероятно вызванные столкновением с судном. После обработки костей скелет передали Латвийскому музею природы, а позже - на хранение в Рижский зоопарк.

В 2025 году было принято решение о профессиональной реставрации в Нидерландах. Специалисты провели очистку, отбеливание костей и восстановление конструкции. После возвращения в Ригу скелет стал центральным образовательным объектом Zinarium.

Член правления зоопарка Анете Билзена подчёркивает, что экспонат имеет не только визуальную, но и стратегическую роль.

«Скелет горбатого кита… это декларация ценностей нашей команды Rīga ZOO - мы выбираем науку, образование и устойчивость как основу развития… Наше будущее - стать примером балтийского уровня того, как природа, наука и развитие города встречаются в одном месте», - отметила Анете Билзена.

По её словам, зоопарк ежегодно посещают более 300 000 человек, и новый экспонат станет мостом между наукой, экологией и развитием города.